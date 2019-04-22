Dünya çocukları festivalde buluştu

Sakarya'da düzenlenen 14. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında Azerbaycan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Rusya, Gagauzya ve Kosova'nın yanı sıra Ankara ve Hatay'dan gelen çocuklar, yöresel gösteriler sergiledi.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesinin iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında öğrenciler, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Nayir, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen halk dansları topluluklarını kentte misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olduğu için 23 Nisan'ın büyük önem arz ettiğini vurgulayan Nayir, "Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çocuklara armağan etmiş. Çocuklara armağan edilmiş en büyük bayram da bizim bayramımızdır diyebiliriz. Çocuklar bizim geleceğimiz, biz çocuklarımıza güveniyoruz, bizim onlara teslim ettiğimiz dünyayı onların daha iyi hale getireceklerine de inancımız tam. Dünyanın bütün çocukları da bu güveni hak ediyor. Bugün burası tam bir çiçek bahçesine dönmüş ve Birleşmiş Milletler gibi olmuş. Sizleri ilimizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler de kültürünüzden

güzel örnekleri barındıran halk oyunlarınızı sergileyerek ülkelerinizi tanıtacaksınız. Memleketlerinize döndüğünüzde ailenize selamlarımızı iletin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Nuri Bayar Ortaokulu önünde toplanan çocuklar, Çark Caddesi güzergahından Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Burada ülkelerine özgü kıyafetlerle halk oyunları gösterileri sergileyen çocuklar, vatandaşlardan alkış aldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivale katılan çocuklar, yarın Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek etkinliğin ardından ülkelerine uğurlanacak.

