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Dünya Çölleşme Mücadele Günü'ne Türkiye ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

BM'nin katkılarıyla her yıl 17 Haziran'da düzenlenen Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü etkinlikleri 2019'da Türkiye'de gerçekleştirilecek

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryasının katkılarıyla her yıl 17 Haziran'da düzenlenen Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü etkinlikleri, 2019'da Türkiye'de yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerinin, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Sekretaryasının katkılarıyla her yıl farklı bir ülkede tertiplendiği belirtilerek, Türkiye'nin ev sahipliği teklifinin, UNCCD Sekretaryası tarafından memnuniyetle karşılandığı ve etkinliklerin Türkiye'de düzenlenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Gelecek yılın, söz konusu sözleşmenin kabulünün 25. yılına tekabül etmesinin, Türkiye'de düzenlenecek etkinliğin önemini artırdığına işaret edilen genelgede, etkinliklerde çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkileri ve doğuracağı sonuçlar hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Genelgede, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin, en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanması, üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi istendi.

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Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryas Cumhurbaşkanı genelgesi Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü

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