Dünya Çöp Toplama Günü'nde Didim'de temizlik

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü için bir araya gelen çevre gönüllüleri, sahillerde temizlik çalışması yaptı.
Dünya Çöp Toplama Günü için bu yıl 'Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at' sloganıyla bir araya gelen çevre gönüllüleri, tatilcilerin uğrak yerlerinden Didim'in Akbük sahilleri, ören yerleri ve parklarında temizlik yaptı. Eldivenlerini ellerine geçiren çevre gönüllüleri, çeşitli atıkları çöp torbalarına doldurdu.
Öte yandan Ege Bölgesi'nde pek çok sahil, ilçe ve beldedenin çöplerinin ayrıştırılmadan, çöp alanlarına döküldüğünü belirten uzmanlar, katı atık tesisleri kurulup, enerji üretimi için de bunlardan yararlanılması gerektiğini kaydetti.
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