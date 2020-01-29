Dünya Corona Virüsü Alarmında

BAE Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çin’in Wuhan kentinden gelen bir Çinli ailenin dört üyesine yeni Corona virüsü teşhisi konuldu. Bunlar Ortadoğu’da bilinen ilk vakalar olarak kayıtlara geçti.

Çin’in dışında 15 ülkede 60 vaka rapor edildi. Bunlar arasında ABD, Fransa, Singapur da var. Virüs, Ortadoğu’da ise ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görüldü.

Çin’de birçok kentte sokaklar bomboş. Risk altındaki yerlerde halk dışarıya yalnızca mecbur kaldığında ve maske takarak çıkabiliyor. Pekin’deki Starbucks mağazalarında insanlar içeriye ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor ve maske takmak zorunlu tutuluyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jingping yeni Corona virüsünün yayılmasını önleyip ve kontrol altına almanın son derece zor ve karmaşık olduğunu söyledi.

Yeni Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çin’de görülen ölümlerin hızla 26’dan 132’ye çıkması ve vaka sayısının da 6 bine yaklaşması dünya genelinde salgınla ilgili kaygıları arttırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı açıklamada hükümetlerden vatandaşlarını salgının çıkış noktası olan Wuhan kentinden tahliye edip-etmeme konusunda hızla karar alması gerektiğini söyledi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Çinli yetkililer bu hafta Çin’de, alınan önlemler konusunda biraraya gelmişti. Bunlar arasında yabancıların tahliye edilmesi için alternatif yollar da vardı.

Aralarında Türkiye, Japonya ve ABD’nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarını Wuhan ve civarından tahliye etmek için çalışmalara başladı.

ABD 210 kişiyi tahliye etti

ABD’de 210 kişi Wuhan’dan tahliye edildi. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada bu kişilerin California’ya varmadan önce birçok kez sağlık taramasından geçirildiğini kaydetti. Yolcular arasında 50 diplomat da var.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Twitter’dan yaptığı açıklamada İngiliz vatandaşları Wuhan’dan tahliye etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Hancock, Wuhan’dan gelen herkesin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını bildirdi.