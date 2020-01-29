Dünya Corona Virüsü Alarmında

Yeni Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çin’de görülen ölümlerin hızla 26’dan 132’ye çıkması ve vaka sayısının da 6 bine yaklaşması dünya genelinde salgınla ilgili kaygıları arttırdı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jingping yeni Corona virüsünün yayılmasını önleyip ve kontrol altına almanın son derece zor ve karmaşık olduğunu söyledi.
Ölümlerin ve vakaların neredeyse tamamı başkenti Wuhan olan Çin’in merkezindeki Hubei eyaletinde meydana geldi.
Yeni Corona virüsü geçen ay Wuhan’da bir hayvan pazarında ortaya çıkmıştı.
Çin’de birçok kentte sokaklar bomboş. Risk altındaki yerlerde halk dışarıya yalnızca mecbur kaldığında ve maske takarak çıkabiliyor. Pekin’deki Starbucks mağazalarında insanlar içeriye ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor ve maske takmak zorunlu tutuluyor.
Çin’in dışında 15 ülkede 60 vaka rapor edildi. Bunlar arasında ABD, Fransa, Singapur da var. Virüs, Ortadoğu’da ise ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görüldü.
BAE Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çin’in Wuhan kentinden gelen bir Çinli ailenin dört üyesine yeni Corona virüsü teşhisi konuldu. Bunlar Ortadoğu’da bilinen ilk vakalar olarak kayıtlara geçti.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı açıklamada hükümetlerden vatandaşlarını salgının çıkış noktası olan Wuhan kentinden tahliye edip-etmeme konusunda hızla karar alması gerektiğini söyledi.
WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Çinli yetkililer bu hafta Çin’de, alınan önlemler konusunda biraraya gelmişti. Bunlar arasında yabancıların tahliye edilmesi için alternatif yollar da vardı.
Aralarında Türkiye, Japonya ve ABD’nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarını Wuhan ve civarından tahliye etmek için çalışmalara başladı.
ABD 210 kişiyi tahliye etti
ABD’de 210 kişi Wuhan’dan tahliye edildi. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada bu kişilerin California’ya varmadan önce birçok kez sağlık taramasından geçirildiğini kaydetti. Yolcular arasında 50 diplomat da var.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Twitter’dan yaptığı açıklamada İngiliz vatandaşları Wuhan’dan tahliye etmek için çalıştıklarını kaydetti.
Hancock, Wuhan’dan gelen herkesin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını bildirdi.
Ikea Çin’deki mağazalarını geçici süreyle kapatıyor
Almanya da Çin’de Wuhan ve yakınındaki bölgede sağlıklı Alman vatandaşlarını özel askeri uçakla tahliye etmeye hazırlanıyor.
Lufthansa da Çin uçuşlarını durdurdu. Wuhan'da yaşayan Almanlar'ın Cumartesi günü tahliye edilerek Almanya'ya götürülmeleri bekleniyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı da vatandaşlarını Wuhan’dan tahliye etmek için uçuş organize ettiğini bildirdi. Karantina altındaki Wuhan’da buılunan İtalyanlar’ın sayısının 50 olduğu belirtildi.
Japonya’dan yapılan açıklamada ise Çin’den tahliye edilen iki Japon vatandaşında zatürre belirtileri tespit edildiği kaydedildi.
Çin’den tahliye edilerek Tokyo’ya getirilen 206 Japonya vatandaşından ikisinde zatürre görüldü ancak bunların Corona virüsü taşıyıp-taşımadığı henüz netleşmedi. Japonya şu ana kadar yedi corona virüsü vakasını doğruladı.
Kazakistan’da komşu Çin’le tüm ulaşımını kesti.
Kazakistan Çin vatandaşlarına vize verme işlemlerini de durdurdu.
Malezya Sağlık Bakanlığı da üç kişiye daha Corona virüsü teşhisi konulduğunu böylece ülkede Corona vakası sayısının yediye çıktığını söyledi. Yeni vakalar içinde dört yaşında bir çocuk da var.
Dünyanın en büyük perakende mobilya zinciri İsveçli Ikea Çin’deki 30 mağazasının yarısını geçici süreyle kapatacağını açıkladı. Şirketin Çin genelinde 14 bin çalışanı var.
Fransız işlaç şirketi Sanofi Çarşamba günü Çin’deki faaliyetlerini durdurdu ve çalışanlarına Wuhan ve Hubei eyaletlerine ve bu eyaletlerden diğer bölgelere seyahatlerini durdurmalarını istedi.
Uçuşlar askıya alınıyor
Afrika ülkesi Sudan da iki vatandaşında Corona virüsü olduğundan şüphelendiğini bildirdi.
Taylandlı sağlık yetkilileri turizm sektöründe çalışanların sağlık taramasından geçirileceğini bildirdi.
Tayland 14 vakayla Çin dışında en fazla Corona virüsü vakasının görüldüğü ülke oldu.
Onbinlerce Çinli 25 Ocak’ta başlayan Çin Yeni Yılı öncesinde Tayland’a turist olarak gitti.
Tayland’da şimdiye kadar virüsün kişiden kişiye geçtiği tespit edilmedi.
British Airways Çin’e karşılıklı tüm uçuşları durdurdu.
Finnair, Nanjing ve Pekin’e uçuşlarını Mart ayının sonuna kadar durdurdu.
Merkezi Chicago olan United havayolu şirketi de Pekin, Hong Kong ve Şangay’a olmak üzere 24 uçuşunu 1 Şubat ve 8 Şubat arasında talebin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle durdurduğunu açıkladı.
Air Canada da Çin’e bazı uçuşları durdurduğunu bildirdi.
Hong Kong firması Cathay Pacific, Endonezya havayolu şirketi Lion Air, Air Seul ve Air India da uçuşlarını geçici süreyle durduran havayolu şirketlerinden.
Çin’in ekonomik büyümesinin ilk çeyrekte yüzde 5 hatta daha fazla yavaşlayabileceği sanılıyor.
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