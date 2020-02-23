Dünya Corona Virüsü Önlemlerini Arttırıyor

Corona virüsünün aralarında İran ve İtalya’nın da olduğu birçok ülkede yalnızca birkaç gün içinde hızla yayılmasının ardından çok sayıda ülke önlem amaçlı yeni seyahat yasakları ve kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Güney Kore Devlet Başkanı en üst düzey salgın hastalık alarmı ilan etti ve yetkililerden ‘‘emsali görülmemiş’’, ‘‘etkili’’ önlemler almalarını istedi.

Güney Kore’de 169 yeni vakayla beraber toplam vaka sayısı 602’ye çıktı. Üç kişinin daha ölmesiyle Corona’dan ölenlerin sayısı da 6’ya çıkmış oldu.

Çin de yüzlerce yeni vaka daha kayıtlara geçirildi ve toplam vaka sayısı 77 bine çıktı.

İran’da ise sekiz kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İran bu rakamla Çin dışında en fazla Corona virüsü kaynaklı ölümün yaşandığı yer konumunda.

İran Sağlık Bakanlığı an itibariyle İran’da 43 doğrulanmış vaka bulunduğunu bildirdi. İran ilk Corona virus vakasını Çarşamba günü açıklamıştı.

İtalya’nın kuzeyinde ülkenin finans merkezi Milano’nun da bulunduğu Lombardiya bölgesinde açıklanan vaka sayısıysa 89. İtalya genelinde toplam 132 vaka görüldüğü açıklandı ve iki kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgede okullar bir hafta süreyle tatil edildi, futbol maçları ve Milan Moda Haftası etkinliklerinin bir kısmı iptal edildi. Yetkililer hastalığın ilk kimden yayıldığını bulmakta zorlanıyor, bu da olası yeni vakaları öngörmeyi zorlaştırıyor.