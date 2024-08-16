Dünya’da hızla yayılıyor! Alarma geçildi… Covid o ülkeden yayılmıştı! Pandemi geri mi geliyor?

Dünya korona virüsü salgınının etkilerinden henüz kurtuluyorken, paniğe neden olan salgın hastalık mpox (maymun çiçeği) salgını hızla yaygınlaşıyor. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), virüsün yeniden küresel bir sağlık acil durumuna sebebiyet vermesini açıklamasının ardından Çin büyük adımlar attı.

İLK ALTI AY ÜLKEYE GİREN KİŞİ VE MALLAR İZLENECEK

2019'un son günlerinde korona virüs vakalarının ilk görüldüğü Çin'in gümrük idaresinden yapılan açıklamada gelecek altı ay boyunca ülkeye giren kişi ve malların maymun çiçeği (mpox) salgını açısından izleneceği ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Maymun çiçeği salgını olan ülkelerden gelen ve maymun çiçeği vakalarıyla temas halinde olan ya da semptomlar gösterenlerin bu durumu beyan etmek için inisiyatif almalılar" belirtildi. Açıklamada ayrıca mpox vakalarının görüldüğü bölgelerden gelen araçların, konteynerlerin ve malların dezenfekte edilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

DSÖ İKİNCİ KEZ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği hastalığının adını mpox olarak değiştirmişti. DSÖ Çarşamba günü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve komşu ülkelere de yayılan viral enfeksiyon salgınının ardından mpox'u iki yıl içinde ikinci kez küresel bir halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

KATEGORİ B TİPİ HASTALIK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Geçen yıl Çin Ulusal Sağlık Komisyonu mpox'un Kategori B bulaşıcı hastalık olarak ifade edileceğini duyurmuştu. Yetkililerin bir hastalık salgını olduğunda toplantıları kısıtlama, iş ve okulları askıya alma veya bölgeleri kapatma gibi acil durum önlemleri almasına olanak sağlamıştı.

Kategori B bulaşıcı hastalıklar şu anda covid-19, AIDS ve SARS'ı içermektedir. Mpox yakın temas yoluyla yayılabilir. Genellikle hafif seyretmekle birlikte nadir durumlarda ölümcüldür. Grip benzeri semptomlara ve vücutta irin dolu lezyonların oluşmasına neden olur.