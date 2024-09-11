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  4. Dünya'da ilk kez! Tüm göz nakli yapıldı... ‘Olağanüstü’ olarak nitelendirildi

Dünya'da ilk kez! Tüm göz nakli yapıldı... ‘Olağanüstü’ olarak nitelendirildi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
11.09.2024 13:47
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2021'de yüksek gerilim hattı bakımı yaparken bir kaza geçiren ve yüzünün neredeyse tamamını kaybeden emekli Amerikan askerine hem yüz nakli hem de tüm göz nakli yapılmıştı. Bir yıl sonra yapılan kontrollerde ‘olağanüstü’ olarak nitelendirilebilecek sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, ilerleme karşısında “hayranlık” içinde olduklarını ifade etti.

Dünya'da ilk kez! Tüm göz nakli yapıldı... ‘Olağanüstü’ olarak nitelendirildi

46 yaşındaki emekli Amerikan asker Aaron James, 2021 yılında yüksek gerilim hattı bakımı yaparken kaza geçirmesi sonucu yüzünün büyük bölümünü ve bir gözünün tamamını kaybetmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Dünya’da ilk kez tüm göz nakli yapılan James, bu alanda çalışan doktorlara umut verdi.

HEM YÜZ NAKLİ HEM GÖZ NAKLİ

New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılara göre, aynı operasyonda çok az kişiye yapılan kısmi yüz nakli ameliyatı ve tüm göz nakli yapılan hastanın, gözünün normal basıncı ve kan akışını koruduğu ifade edildi. Benzer şekilde nakil yapılan hayvanlarda, donör gözün operasyondan sonra küçüldüğü gözleniyordu. James’in donör gözündeki görme yeteneğini geri gelmedi. Ancak araştırmacılar bir gün tekrar görebileceğini umut ediyorlar.

''ELDE EDİLEN SONUÇLAR OLAĞANÜSTÜ''

James'in göz doktoru olan Vaidehi Dedania, “Operasyon sonrası elde ettiğimiz sonuçlar olağanüstü. Bu sonuçlar, kritik duyu organlarına yönelik nakillerin araştırılmasına ilham olabilir” belirtti. Nakil sonrası süreci araştırma olarak yayınlayan uzmanlar, retinanın ışığa verdiği elektriksel tepkiyi ölçen elektroretinografi testini James’e uyguladı. Bu test, donör gözdeki ışığa duyarlı sinir hücrelerin, nakilden canlı çıktığını ortaya koyuyor.

sakat

YÜZ VE GÖZ ERKEK DONÖRDEN GELDİ

140'tan fazla sağlık çalışanının katıldığı 21 saatlik bir ameliyat geçiren 46 yaşındaki emekli Amerikan asker James’e yüz ve göz, 30'lu yaşlarındaki bir erkek donörden geldi. Ameliyat sırasında doktorlar, onarımı güçlendirmek amacıyla donörün kemik iliğinden alınan yetişkin kök hücrelerini optik sinire enjekte edildi.
James’in iyileşme süreci ile ilgili yayımlanan tıbbi araştırma, nakil sonrası katı yiyecekler yemek ve tekrar koku alabilmek gibi önemli ilerleme aşamalarına ulaşmasına dikkat çekiyor.

DÜNYA’DA TÜM GÖZ NAKLİ GEÇİREN İLK KİŞİ

ABD'de yüz nakli geçiren 19. kişi olan 46 yaşındaki emekli asker Dünya’da tüm göz nakli geçiren ilk kişi oldu. İyileşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan James, “Sıradan bir erkek olmaya, standart şeyleri yapabilmeye neredeyse geri döndüm" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
yüz nakli ameliyat
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