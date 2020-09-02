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Dünya’daki yaşam Mars’tan mı geldi?

İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yeni bilimsel araştırma, bir bakteri türünün Uluslararası Uzay İstasyonu dışında hayatta kalabildiğini ortaya koydu. Keşif, Dünya'daki yaşamın Mars'tan gelmiş olması ihtimaline işaret ediyor.

Dünya’daki yaşam Mars’tan mı geldi?

Frontiers in Microbiology isimli akademik dergide yayımlanan çalışmada, istasyon dışındaki alüminyum plakalarda tutulan Deinococcus bakterilerinin üç yıl boyunca hayatta kaldığı belirtildi.

New York Post'un aktardığına göre bulgular, Dünya üzerindeki yaşamın uzaydaki mikroorganizmalardan kaynaklandığını öne süren Panspermia hipotezini destekler nitelikte.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Akihiko Yamagishi, "Bilim insanları konuyla ilgili tamamen farklı fikirlere sahip olabilir. Bazıları yaşamın çok nadir olduğunu ve evrende yalnızca bir kez geliştiğini düşünürken, diğerleri yaşamın koşulları uygun her gezegende var olabileceğini söylüyor. Ama Panspermia doğruysa, hayat düşündüğümüzden daha yaygın olmalı" dedi.

Araştırmacıların açıklamasına göre plakaların yüzeyindeki bakteriler öldü. Ama bu şekilde alttaki bakteri kolonisinin hayatta kalmasını sağlayacak koruyucu bir tabaka oluşturdu.

Yamagishi, zorlu koşullarda hayatta kalabildiği belirtilen bakterilerle ilgili şunları söyledi: Bulgulara göre radyasyona dirençli Deinococcus, Dünya'dan Mars'a veya tam tersi güzergahta yolculuk ederken hayatta kalabiliyor. Bu yolculuk, en kısa yörüngede birkaç ay veya bir yıl sürer.

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