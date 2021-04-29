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Dünya Dans Günü nedir? İşte Dünya Dans Günü mesajları...

29.04.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılan ve her sene 29 Nisan’da kutlanmakta olan Dünya Dans Günü, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki sanatın önemli dallarından biri olan dansa adanmış Dünya Dans Günü nedir? İşte Dünya Dans Günü mesajları...

Dünya Dans Günü nedir? İşte Dünya Dans Günü mesajları...

Her sene 29 Nisan’da kutlanan Dünya Dans Günü, dansla ilgilenen kişiler ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 1982 yılından beri dünya çapında kutlanan bu önemli günün amacı dans sanatının önemini vurgulamaktır. Peki Dünya Dans Günü nedir?

DÜNYA DANS GÜNÜ NEDİR?

Dünya Dans Günü, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre'nin doğum günü anısına her sene 29 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından ilk kez 1982 yılında tanıtılmıştır. Her sene, olağanüstü bir koreograf ya da dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçilmektedir. Uluslararası Dans Günü'nün hedefi bütün siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içerisinde eğlenmek ve kutlamaktır.

Her sene Dünya Dans Günü’ne özel bir mesaj sunması için dans dünyasından bir isim elçi olarak belirlenmekte ve de ana Dünya Dans Günü etkinliği bizzat Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından hayata geçirilmekte. Dans toplulukları, dans stüdyoları, “crew”lar Dünya Dans Günü'nde performanslar sergiliyor, özel sınıflar açıyor ve daha pek çok özel etkinlik organize ediyorlar. Hepsinin ortak amacı ise belli, dans tutkusunu tüm dünyayla paylaşmak.

DÜNYA DANS GÜNÜ MESAJLARI

Sanatın evrensel dillerinden biri olan dansın, sağlıkla atlatmamız gereken bugünlerde yaşamımızı güzelleştireceğini ve bizleri mutlu kılacağını unutmayalım. 29 Nisan Dünya Dans Gününüz Kutlu Olsun.

Dans ederek kanıtlamak istediğim hiçbir şey yok. Dansı hiçbir zaman bir dışavurum yada bir ifade şekli olarak kullanmadım. Ben yalnızca dans ediyorum. Sadece ayaklarımı havaya kaldırıyorum ve oynatıyorum. – Fred Astaire

Bütün ağırlığınızı taşıyan, nispeten küçük olan o ayağın sihrini bir düşünün. Gerçek bir mucize, ve dans…Bu mucizenin kutlamasıdır. – Martha Graham

Dans görülebilen müziktir. – George Balanchine

Bütün ağırlığınızı taşıyan, nispeten küçük olan o ayağın sihrini bir düşünün. Gerçek bir mucize, ve dans…Bu mucizenin kutlamasıdır. – Martha Graham

Dansçıyı danstan nasıl ayırabiliriz ki?– William Butler Yeats

Dans etmek banka soymak gibidir. ! Saniyelik bir zamanlama. – Twyla Tharp

Dans etmek kendinden çıkmaktır. Daha büyük, daha güzel, daha güçlü. Bu güçtür, dünya üzerinde zaferdir ve sizin zaferinizdir. – Agnes De Mille

Mezartaşımda sadece bir kelime yazmasını istiyorum: Dansçı. – Agnes de Mille

Eğer söyleyebiliyor olsaydım, dans etmeme gerek kalmazdı. – Anna Pavlova

Kimseden daha iyi dans etmeye çalışmıyorum. Yalnızca kendimden daha iyi dans etmeye çalışıyorum. – Mikhail Baryshnikov

"Bırakın okuyalım ve bırakın dans edelim; bu iki eğlenceden dünyaya asla hiçbir zarar gelmez."(Voltaire) Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Dans etmek kendinden çıkmaktır. Daha büyük, daha güzel, daha güçlü. Bu güçtür, dünya üzerinde zaferdir ve sizin zaferinizdir. (Agnes De Mille) Dünya Dans Günü kutlu olsun.


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