Dünya Dans Günü nedir? İşte Dünya Dans Günü mesajları...

Her sene 29 Nisan’da kutlanan Dünya Dans Günü, dansla ilgilenen kişiler ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 1982 yılından beri dünya çapında kutlanan bu önemli günün amacı dans sanatının önemini vurgulamaktır. Peki Dünya Dans Günü nedir?

DÜNYA DANS GÜNÜ NEDİR?

Dünya Dans Günü, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre'nin doğum günü anısına her sene 29 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından ilk kez 1982 yılında tanıtılmıştır. Her sene, olağanüstü bir koreograf ya da dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçilmektedir. Uluslararası Dans Günü'nün hedefi bütün siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içerisinde eğlenmek ve kutlamaktır.

Her sene Dünya Dans Günü’ne özel bir mesaj sunması için dans dünyasından bir isim elçi olarak belirlenmekte ve de ana Dünya Dans Günü etkinliği bizzat Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından hayata geçirilmekte. Dans toplulukları, dans stüdyoları, “crew”lar Dünya Dans Günü'nde performanslar sergiliyor, özel sınıflar açıyor ve daha pek çok özel etkinlik organize ediyorlar. Hepsinin ortak amacı ise belli, dans tutkusunu tüm dünyayla paylaşmak.