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Dünya Değişim Günü İzmir'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri tarafından düzenlenen 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kutlandı.  İzmir'de, '7 Temmuz Dünya Değişim Günü' nedeniyle vatandaşlar Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Seyir Terasları'nda bir araya geldi.

Dünya Değişim Günü İzmir'de kutlandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri tarafından düzenlenen 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kutlandı.
İzmir'de, '7 Temmuz Dünya Değişim Günü' nedeniyle vatandaşlar Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Seyir Terasları'nda bir araya geldi. Geçen yıl 'Değişim Nefesle Başlar' temasıyla kutlanan Dünya Değişim Günü, bu yıl 'Çevre Bilincinde Değişim' temasıyla kutlandı. Saat 19.30'da başlayan etkinliğe katılan İzmirlilere, doğru nefes alıp vermenin rutin hayatta pozitif bir katkı sağlandığı bilgisi aktarıldı. Bu amaçla etkinliğe katılanlara, doğru nefes alıp verme hakkında uygulamalı bilgi verildi.
Bu arada deniz manzarasına karşı yapılan nefes egzersizlerinin yanı sıra Bostanlı Seyir Terasları'na kurulan sahnede müzik grubu konser verdi. Vatandaşlar, müzik grubunun çaldığı parçalara eşlik ederken, bir yandan da dans etti. Saat 21.30'da kutlamalar sona ererken ULUDEF İzmir Temsilciliği, İzmirlilere çevre bilincini arttırmak amacıyla fidan dağıttı.

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Dünya Değişim Günü İzmir'de kutlandıDünya Değişim Günü İzmir'de kutlandıDünya Değişim Günü İzmir'de kutlandıDünya Değişim Günü İzmir'de kutlandı

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