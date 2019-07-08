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Dünya Değişim Günü, Marmaris’te kutlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 07:08 | Son Güncelleme

AVRUPA ve Türkiye'nin birçok şehrinde eş zamanlı kutlanan 'Dünya Değişim Günü', Marmaris'te de kutlandı. 'Çevre bilincinde değişim' temasıyla kutlanan etkinlikte tatilci ve turistler müzikler eşliğinde dans etti.

Dünya Değişim Günü, Marmaris’te kutlandı 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- AVRUPA ve Türkiye'nin birçok şehrinde eş zamanlı kutlanan 'Dünya Değişim Günü', Marmaris'te de kutlandı. 'Çevre bilincinde değişim' temasıyla kutlanan etkinlikte tatilci ve turistler müzikler eşliğinde dans etti.
Uluslararası Değişim Federasyonu(ULUDEF) Marmaris temsilciliği, belediye ve Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası desteği ile dün saat 21.00'de Atatürk Caddesi Saman İskeles'’nde '7 Temmuz Dünya Değişim Günü' kapsamında etkinlik düzenledi. Saman İskelesi'nde toplanan kalabalık, çalan müzikler eşliğinde dans etti, eğlendi. Bez torbanın yaygınlaştırılması, çöplerin doğaya bırakılmaması için asılan dövizlerde bilgilendirmede bulunuldu. Etkinliği gören tatilci ve turistler katılarak çalan hareketli müzikler eşliğinde birbirleriyle dans etti. ULUDEF Sözcüsü Nagihan Balpazarı, "Artık dünyamızda her geçen gün kirlilik artmakta. Farkındalık yaratmak ve çevre bilinci aşılamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Artık insanları değişimi başlatmalı ve doğasına sahip çıkmalıdır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de birçok şehirde çevre bilinci etkinliği yapılmıştır" dedi.
Etkinlik sonunda Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası kurslarında kadınların ördüğü bez torbalar dağıtıldı.

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Dünya Değişim Günü, Marmaris’te kutlandı Dünya Değişim Günü, Marmaris’te kutlandı Dünya Değişim Günü, Marmaris’te kutlandı Dünya Değişim Günü, Marmaris’te kutlandı

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