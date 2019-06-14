HABER

Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde anlamlı çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

Dünyada ve İstanbul’daki merkezinde deniz kaplumbağaları ve tüm deniz canlılarının koruması için farkındalık çalışmaları yürüten Sea Life İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde tüm ziyaretçilerini, deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunması konusunda daha bilinçli davranmaya davet etti.Küresel akvaryum zinciri Sea Life’ın Türkiye’deki merkezi Sea Life İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde su altı canlılarının yaşam haklarını önemseyen tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu.

Dünyada ve İstanbul’daki merkezinde deniz kaplumbağaları ve tüm deniz canlılarının koruması için farkındalık çalışmaları yürüten Sea Life İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde tüm ziyaretçilerini, deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunması konusunda daha bilinçli davranmaya davet etti.

Küresel akvaryum zinciri Sea Life’ın Türkiye’deki merkezi Sea Life İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde su altı canlılarının yaşam haklarını önemseyen tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu. Deniz kaplumbağaları ve tüm deniz canlılarını korumak için farkındalık çalışmaları yürüten ve ziyaretçilerini bu konularda bilinçlendirmeyi kendine misyon edinen Sea Life İstanbul, basit birkaç küçük alışkanlık ile herkesin deniz kaplumbağalarının korunmasına destek olabileceğinin altını çizdi.
Plastik kullanımını azaltmak; yeniden kullanılabilir ürünler seçmek; kullanılan plastiklerin geri dönüşümünü sağlamak, bu ürünleri denize ya da doğaya atmamak; sürdürülebilir kaynaklardan gelen deniz ürünlerini tüketmek gibi basit alışkanlıklarla deniz kaplumbağaları ve diğer tüm deniz canlılarının korunmasına destek olmak mümkün olduğu belirtiliyor.

Dünyanın her yerinde doğal yaşamı korumak için mücadele
Sea Life’ın denizleri ve deniz canlılarını korumak amacıyla kurduğu ve dünyanın 51 farklı noktasındaki tüm merkezlerin desteğiyle çalışmalarını sürdüren derneği Sea Life Trust’ın yürüttüğü faaliyetler kapsamında tüm dünyada 4 bine yakın deniz canlısının yetiştirilmesi sağlandığı, 200’den fazlası deniz kaplumbağası ve fok olmak üzere 300’ün üzerinde deniz canlısı kurtarıldığı, kurtarılan canlılar arasında 150’den fazlası tedavi edilerek yeniden kendi doğasına geri bırakıldığı da açıklandı.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Evin bahçesinde çöl varanı bulunduEvin bahçesinde çöl varanı bulundu
Antalya’da oltaya takılan vantuz balığı şaşkınlığıAntalya’da oltaya takılan vantuz balığı şaşkınlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.