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Dünya devinden Türkiye'nin tanıtımına büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Four Seasons, Youtube hesabından son bir ayda yaptığı 3 ayrı paylaşımla İstanbul'un marka elçiliğine soyundu

İSTANBUL (AA) - Four Seasons, Youtube hesabından son bir ayda yaptığı 3 ayrı paylaşımla İstanbul'un marka elçiliğine soyundu.

Önemli otel zincirlerinin yatırım planlarında zirvede yer alan Türkiye, yurt içi ve yurt dışında yapılan tanıtım faaliyetlerinin de etkisiyle, turizmde yeni rekorlara hazırlanıyor.

Türkiye’nin geleceğine ve turizm alanındaki potansiyeline inanan yatırımcılar, bir yandan ülkede yeni yatırım fırsatlarının peşine düşerken bir yandan da özel etkinlik ve iletişim çalışmalarıyla Türkiye’nin tanıtıma destek veriyor. Bu yatırımcılardan biri de dünyanın önemli zincir otelleri arasında bulunan ve dünyada lüksün sembol markaları arasında gösterilen Four Seasons...

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- Youtube hesabından Türkiye'ye çağırdı

Kanada merkezli Four Seasons, son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye’nin tanıtımı için özel iletişim çalışmalarını hayata geçirirken, sadece son bir ayda resmi Youtube hesabından, yabancı ziyaretçileri Türkiye’ye davet eden üç ayrı paylaşımda bulundu.

Four Seasons bugün Türkiye’de iki oteliyle hizmet veriyor. Tay Group çatısı altında faaliyet gösteren Astay Gayrimenkul tarafından hizmete açılan İstanbul’daki Four Seasons Bosphorus ve Four Seasons Sultanahmet otellerinin yanı sıra Türkiye’deki üçüncü Four Seasons markalı otel, "Four Seasons Resort Bodrum" adıyla 2020 yılında yine Astay’ın yatırımıyla Bodrum’da kapılarını açacak.

Bu yatırımın devreye girmesiyle birlikte Türkiye, dünyada üç Four Seasons markalı otele sahip ender turizm destinasyonlarından biri haline gelecek. 5 yıl içinde toplam 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek Four Seasons Resort Bodrum, Akdeniz çanağının en prestijli resortlarından biri olacak.

Four Seasons’ın kurucusu Isadore Sharp, geçen yıl içinde Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Türkiye’nin kendileri için en önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye’ye gelmenin neden cazip olduğunu bütün ekip olarak anlatıyoruz. Türkiye, benzersiz özellikleri olan bir ülke… Kaç ülkede bu kadar çok medeniyeti bir arada bulabilir, birçok şeyi aynı anda yaşayabilirsiniz? Mesut Bey’in (Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak) Bodrum yatırımı, bu alanda Türkiye’den verilen en önemli pozitif mesaj. Daha güzel bir örnek bulamayız. Bodrum, halen kendini çok olumlu konumlandırmış bir destinasyon. Bilinirliğe sahip bir bölge. Orada yapılacak bir yatırımın çok daha başarılı olacağı muhakkak..."

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