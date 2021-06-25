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Dünya devinin yeni planı: Yanardağ yakıtlı otomobil!

25.06.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koenigsegg, geleneksel yakıtlı otomobilleri unutturma amacında. Koenigsegg Automotive'in kurucusu ve yöneticisi Christian von Koenigsegg'in söylediklerine göre şirket, yanardağların ürettiği karbondioksitten araçlarına yakıt sağlamayı düşünüyor.

Dünya devinin yeni planı: Yanardağ yakıtlı otomobil!

Otomobil dünyasında çok ilginç gelişmelerin yaşanmasına artık alışığız. Özellikle de yakıt konusunda. Bugüne dek doğal gaz ile çalışan otomobilden tutun da hidrojen yakıtlı otomobillere kadar birçok model gördük. Ancak sonuncusu biraz sınırları zorluyor. Çünkü hedef, yanardağlar.

YANARDAĞ YAKITLI OTOMOBİL GELİŞTİRİYOR

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Koenigsegg ilginç bir amacın peşinde. Şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Christian von Koenigsegg, yanardağların ürettiği karbondioksiti alıp, metanole çevirerek araçlarında yakıt olarak kullanmayı planladıklarını söyledi.

Bu teknolojinin ilk kez İzlanda'da üretildiğini belirten şirketin amacı ise çevre dostu ve karbon salınımı yapmayan otomobil üretmek.

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Christian von Koenigsegg, tam olarak "Bu metanolü alıp diğer yakıtları dönüştüren santrallere güç sağlar ve sonra bu yakıtları Avrupa, Asya ya da ABD'ye taşıyan gemileri de metanolle çalıştırırsanız, yakıtı tamamen karbondioksitten arındırılmış şekilde araca koyabilirsiniz." açıklamasını yapıyor ve otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başarıyor gibi görünüyor.

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BAŞKA TEKNOLOJİLER DE VAR

Koenigsegg'in en yetkili ismi, doğru arıtma sistemleri ve bulunulan ortama bağlı olarak, motoru kullanırken atmosferdeki partiküllerin de bir nevi temizlenebileceğini söylüyor. "Bunlar yenilebilir yakıtların çok fazla bilinmeyen eğlenceli tarafları" diyen von Koenigsegg, geliştirilmekte olan pek çok başka teknolojinin de olduğunu belirtiyor.

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