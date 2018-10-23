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Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

Daha 6 yaşındayken kodlama öğrenen Samaira Mehta isimli küçük kuz, şimdilerde dünyaca ünlü dev şirketleri peşinden sürüklüyor. Onu bu denli özel kılansa 8 yaşındayken yarattığı CoderBunnyz isimli oyun. Şimdilerde 10 yaşında olan Mehta, ilk olarak tasarladığı kutu oyunuyla 2 bin 500 dolarlık para ödülü kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü firmaların dikkatini çekmeyi katıldığı yarışmada kazandığı birincilikle sağlayan küçük kız, şimdilerde hatrı sayılır bir kazanca sahip. Cartoon Network'ün reklamcılarının ilgisini çeken Mehta, kanalın çektiği 'Gerçek Powerpuff Girls' videolarında rol alınca da şöhrete yakaladı. Peki Mehta şimdilerde ne yapıyor dersiniz?

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Oyuncaklarıyla oynamayı bıraktı; başardığı 'şey'le dünyanın gündemine oturdu! Altı yaşında kodlama öğrenen Mehta, sekiz yaşına geldiğinde CoderBunnyz adlı bir oyun yarattı.
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Bu oyunun amacı ise diğer çocuklara kodlama yapmayı öğretmek. CoderBunnyz'in duyulmasının ardından Mehta, pek çoğu Google'da gerçekleştirilen çocuklara kodlama atölyelerinde görev aldı.
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Girdiği bir yarışmada, tasarladığı kutu oyunuyla 2500 dolar ödül kazanarak dikkat çeken Mehta, Cartoon Network'ün reklamcılarının ilgisini çekmiş. Kanalın çektiği "Gerçek Powerpuff Girls" videolarında yer alan Mehta'nın şöhreti ve kariyeri o noktadan sonra hızla yükselmiş.
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Yaptığı oyun Amazon'da 1000 kopya satan ve 35 bin dolar kazandıran Mehta oldukça başarılı bir girişimci. Arkasında ona destek olan gururlu babası Rakesh Mehta var. Mehta da Intel'de ve Oracle'da mühendislik yapmış bir isim.
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Mehta'nın kurduğu "Evet, 1 Milyar Çocuk Kodlayabilir" girişimi de oyununun okullara bağışlanmasını, böylelikle çocukların kodlama öğrenmesini amaçlıyor. Mehta'nın ayrıca oyunlar, robotlar ve kodlama üzerine bir sohbet programı bulunuyor.
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Oyununa bir de ek paket yapan ve bunu "Dünyanın ilk yapay zeka masa oyunu" olarak tanımlayan Mehta, ileride çalışmak için Google ve Microsoft'un şimdiden radarına girmiş durumda.
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Anahtar Kelimeler:
CoderBunnyz oyun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
milletin bebeleri neyle uğraşsın bide bizim bebelere bak çukur sıfır1 izlesin vs vs çakal olsun
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