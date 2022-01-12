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Dünya devleri şov yapmıştı! CES 2022'de büyük şok: Kovid-19 testleri pozitif çıktı

12.01.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin gölgesinde Las Vegas'ta düzenlenen (Tüketici Elektroniği Fuarı) CES 2022'de dünya devi şirketler, en yeni teknolojilerini görücüye çıkarmıştı. Etkinliğe katılan Güney Koreli şirketlerdeki 30'dan fazla yetkilinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Dünya devleri şov yapmıştı! CES 2022'de büyük şok: Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Sürücüsüz traktörden, hoparlörlü maskeye kadar birçok yeni teknoloji dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon fuarlarından biri olan CES 2022'de sahne aldı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen düzenlenen fuar sonrası ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

30'DAN FAZLA KİŞİ KOVID-19'A YAKALANDI

Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CES 2022'ye katılan büyük Güney Koreli şirketlerdeki 30'dan fazla yetkilinin ABD'deyken Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtildi.

Kaynaklar, testleri pozitif çıkan yetkililerin 20'sinin Samsung Electronics ve 6'sının SK Group'tan olduğunu öne sürüyor.

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Haberde, Hyundai Heavy Industries'in CES'e katılan altı çalışanının Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken testlerinin pozitif çıktığını söylediği aktarıldı.

Öte yandan Güney Kore gazetesi JoongAng Ilbo'nun kimliği belirsiz bir endüstri kaynağına dayandırdığı haberine göre, CES'e katılan Hyundai Motor ve Hyundai Mobis yetkililerinin de Güney Kore'ye döndükten sonra testleri pozitif çıktı.

BAKANLIKTAN "TEST YAPTIRIN" ÇAĞRISI

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yetkilisi Son Young-rae bir brifingde, "CES'e katılan birçok Koreli iş insanının Kovid-19 ile enfekte olduğu doğrulandı." dedi ve katılımcıları PCR testi yaptırmaya çağırdı.

Nevada eyaleti yetkilileri ise Kovid-19 vakalarındaki artışı CES ile ilişkilendirecek kanıt olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Güney Kore
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