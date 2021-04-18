Dünya devlerinden UEFA'ya Avrupa Süper Ligi resti!

UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki yeni Şampiyonlar Ligi sistemi ve TV yayınları ile pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kulüpler rest çekti. Avrupa'nın 12 büyük kulübü, Avrupa Süper Ligi projesini kabul etti. İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham; İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus bu fikre onay verdi. Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi. NEDEN ANLAŞAMADILAR? Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı. Anlaşmazlık, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'nin yayın ve ticari haklarının nasıl satıldığı ve pazarlandığına dair daha fazla kontrol sahibi olmak istemesinden kaynaklandı.

PREMIER LİG UYARDI: "KATILMAYIN" Avrupa Süper Ligi kararının ardından Premier Lig yönetimi, bu oluşuma katılan kulüplere uyarı gitti. Bu lige katılmamaları, uzak durmaları gerektiği belirtilirken, aksi halde sonuçlarına katlanacakları belirtildi. Serie A yönetimi ise bu açıklama üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. 20 TAKIM MÜCADELE EDECEK, 15'İ SABİT Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek. Bu 5 takımın nasıl belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı. Takımlar iki grupta 10'ar takım olarak mücadele edecek. Her grubun ilk 4'ü çeyrek finale yükselecek. Her takım grup aşamasında en az 18 maç yapacak. Maçlar ise hafta içerisinde düzenlenecek. 4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euro'yu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euro'luk ödeme yapmak. UEFA ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi için toplam 3.25 milyar euro'luk bir anlaşma yapabilmişti.

GIANNI INFANTINO İSTEMİYOR Avrupa Süper Ligi projesine FIFA Başkanı'ndan ret geldi. Gianni Infantino yaptığı değerlendirmede Juventus, Manchester City ve Manchester United'ın başını çektiği Avrupa kulüplerinin gelirlerini artırmaya yönelik projenin gündemlerinde olmadığı söyledi. Infantino, kendi planlarına göre futbolun küresel gücüne inandığını ve Avrupa dışındaki kulüplerin de cazibe merkezi olmasını arzuladığını belirtti. Infantino gündeminin şu sıralarda Dünya Kulüpler Şampiyonası ile ilgilendiğini belirterek, "Şöyle düşünün, Liverpool'un İngiltere içerisinde belki 5 milyon taraftarı var. Tüm dünyada ise 175 milyon taraftarı bulunuyor. Flamengo'nun ise örneğin 40 milyon taraftarı bulunuyor, bunların 39 milyonu ülke içinde. Bu farkların olmaması için çalışmalıyız" diye konuştu. CEFERIN: "DAHA FAZLA PARA İSTEYEN 2-3 KULÜP" UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise yakın gelecekte Avrupa Süper Ligi'yle ilgili olarak, "Sürekli dillendirilen "Avrupa Süper Ligi", bazı kulüplerin ve medyanın ortaya çıkardığı bir şey, bizim değil. Dünyanın en sıkıcı projelerinden biri olur. Daha fazla para kazanmayı hak ettiğini düşünen 2-3 kulüp, bunun büyük kazanç olacağını düşünüyor." demişti.