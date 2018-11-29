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Dünya diken üstünde! ABD'nin tehdidine yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

Rusya Maliye Bakanlığı Dış Kısıtlamaları İzleme Departmanı Başkan Vekili Dimitriy Timofeyev, ABD yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin nispeten küçük olduğunu belirterek, "Yine de her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız." dedi.

Dünya diken üstünde! ABD'nin tehdidine yanıt

Timofeyev, başkent Moskova'da katıldığı "Yaptırımlar ve Rusya: Sonsuza kadar birlikte mi?" adlı konferansta yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının Rus ekonomisine yönelik etkilerini değerlendirdi.

Rusya'nın aldığı makroekonomik tedbirler sayesinde, yaptırımlarla başarılı bir şekilde mücadele edildiğine işaret eden Timofeyev, "Dalgalı döviz kuru politikası bir tampon görevi görüyor. Dış ve iç borçlarımız düşük seviyede, düşmeye devam ediyor. Rus mali sektörünün, dış kaynaklardan mümkün mertebe bağımsız bir şekilde hareket edebilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

'HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ'

ABD'nin uyguladığı veya uygulamayı planladığı yaptırımlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Timofeyev, "ABD yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisi nispeten küçük. Yine de her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız." diye konuştu.

Atılan en önemli adımlardan birinin, dış ticaret hesaplamalarına yönelik olduğunun altını çizen Timofeyev, "Ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması diye adlandırdığımız iddialı bir hedefimiz var." dedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Rusya Maliye Bakanlığı Dimitriy Timofeyev

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bütün Ülke ler ,,israil hariç,,Birleşse,,,,bu abd ne bkkk yiyebilecek merak ediyorum,,yok mu TÜRKİYE gibi ,,Dünya Beş ten Büyüktür diyebilen,,,,
zaten hep diken üstünde sende kına yak
ABD , ne yana dönersen dön bir delik Rusya'dan yana:)))
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