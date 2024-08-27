HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya diken üstünde beklerken DSÖ açıkladı: ‘‘Maymun çiçeği virüsü salgınları durdurulabilir’’

Dünya diken üstünde beklerken DSÖ açıkladı: ‘‘Maymun çiçeği virüsü salgınları durdurulabilir’’

27.08.2024 09:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz yeni yeni covid-19 salgınının etkilerinden kurtuluyorken, Dünya maymun çiçeği salgını ile yeniden diken üstündeydi. Dünya Sağlık Örgütü Afrika’dan yayılarak bazı ülkelerde görülmeye başlanan mpox virüsü hakkında yaptığı açıklamada, ‘‘Maymun çiçeği virüsü salgınları durdurulabilir’’ dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Maymun Çiçeği virüsü salgını ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, Maymun çiçeği virüsü salgınlarının kontrol altına alınabileceğini ve durdurulabileceğini vurguladı.
DSÖ, Maymun çiçeği virüsünü kontrol altına almak için başlatılan küresel stratejik hazırlık ve müdahale planına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. DSÖ üyesi ülkelere 23 Ağustos'ta bilgi verildiği belirtilen açıklamada planın DSÖ'nün 14 Ağustos'ta Maymun çiçeği virüsünü "uluslararası önleme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmesinin ardından oluşturulduğu ifade edildi.

maymun1

DSÖ FON ÇAĞRISINDA BULUNACAK

Yapılan açıklamada, "Plan kapsamında Eylül 2024-Şubat 2025 dönemini kapsayan 6 aylık dönemde DSÖ, üye ülkeler, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) gibi ortaklar, topluluklar ve araştırmacılar gibi kurumların virüse müdahalesi için 135 milyon dolar tutarında bir finansmana ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. DSÖ, plan kapsamında gerçekleştirmesi gerekenler için yakında bir fon çağrısı yapacak" diye duyuruldu.

maymun-ciceği7

EN YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ BİREYLERE AŞI YAPILACAK

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tarafından virüse karşı yapılan geçici ve daimi öneriler üzerine inşa edilen planın, kapsamlı gözetim, önleme, hazırlık ve yanıt stratejilerinin uygulanmasının yanı sıra virüsle ilgili araştırmanın ilerletilmesine dayandığı bilgisi verildi. Açıklamada, test ve aşılara eşit erişimin sağlanması, hayvandan insana bulaşmanın en aza indirilmesi ile toplumların salgın önleme ve kontrolüne aktif olarak katılmalarının sağlanmasının da planın parçası olduğu ifade edildi.

Stratejik aşılama çabalarının, bulaşma zincirlerini kesmek için son vakaların yakın temaslıları ve sağlık çalışanları dahil en yüksek risk altındaki bireylere uygulanacağı ifade edilen açıklamada, DSÖ'nün virüse karşı hazırlıklı olma ve müdahalenin temel alanlarında koordinasyonu artırmak için çok çeşitli uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel ortaklarla çalıştığı bildirildi.

maymun-ciceği2

"MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ DURDURULABİLİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki Maymun çiçeği virüsü salgınları kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir" dedi. Ardından Genel Direktör Ghebreyesus, salgını kontrol altına almak için uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve DSÖ üyesi ülkeler arasında kapsamlı ve koordineli bir eylem planına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

maymun-ciceği4

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

(AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeği virüsü salgın
En Çok Okunan Haberler
Adana'da yürek yakan kare! Ellerini başına götürüp öylece cansız bedene baktılar

Adana'da yürek yakan kare! Ellerini başına götürüp öylece cansız bedene baktılar

150 kişinin ölümüne neden olmuştu! Depremde travma geçirip yazlığına gitmiş: Müteahhit ömür boyu sorumlu olmaz

150 kişinin ölümüne neden olmuştu! Depremde travma geçirip yazlığına gitmiş: Müteahhit ömür boyu sorumlu olmaz

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Oğuzhan Özyakup 31 yaşında kariyerini sonlandırdı

Oğuzhan Özyakup 31 yaşında kariyerini sonlandırdı

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

ABD'de ‘Ölümcül Virüs’ alarmı! İlk vakayı resmen duyurdular; Tedavisi yok

ABD'de ‘Ölümcül Virüs’ alarmı! İlk vakayı resmen duyurdular; Tedavisi yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.