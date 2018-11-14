Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Malmström, Alman Die Zeit gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin AB'den ithalat ettiği otomobillere gümrük tarifesi uygulaması durumunda buna karşılık vereceklerini belirten Malmström, ABD’nin söz konusu otomobillere uygulamayı planladığı tarifelerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu kaydetti.

"Karşılık olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacağız" ifadesini kullanan Malmström, listede tarım ürünleri gibi diğer ürünlerin de olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, ithal otomobil ve parçalarına yüzde 25'e kadar gümrük vergisi getirebileceklerini belirtmişti. Trump’ın söz konusu tarifeleri uygulamasının en fazla Almanya’yı etkilemesi bekleniyor.

AB KOMİSYONU BAŞKANI JUNCKER, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dün yaptığı açıklamada, AB'nin ABD ile bir ticaret savaşından kaçınmak için her seviyede görüşmeler yaptığını, bu ayın sonunda Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile tekrar görüşeceğini bildirmişti.