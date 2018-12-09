Dünya diken üstünde! İki dev karşı karşıya geldi: ABD'ye çok sert uyarı

Reuters'in haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei'in sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou hakındaki tutuklama kararının çekilmesi için ABD'nin Pekin Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Çin Dışişleri Bakanı locaya çağrılan ABD büyükelçisiyle özel bir görüşme yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, ABD'nin Huawei CFO'su Ming Vancou'nun tutuklanmasıyla ilgili kararını derhal geri çekmesini istendi.

'GELECEK ADIMLARIMIZ ABD'NİN ALACAĞI KARARLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK'

Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng'in ABD büyükelçisine, 'Gelecek adımlarımız ABD'nin alacağı kararlara göre şekillenecek' dediği ifade edildi.

ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gerçekleşen gözaltının, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde ticaret savaşlarında yaşanan gerilimin düşmesi odaklı yaptığı görüşme sırasında yapılması dikkati çekmişti.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng'ı gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

