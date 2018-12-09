HABER

Dünya diken üstünde! İki dev karşı karşıya geldi: ABD'ye çok sert uyarı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

Çin, Huawei üst düzey yetkilileri hakkındaki tutuklama kararının derhal geri çekilmesi için ABD'nin Pekin Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Huawei CFO'su Ming Vancou'nun tutuklanmasıyla ilgili kararını derhal geri çekmesi istendi.

Dünya diken üstünde! İki dev karşı karşıya geldi: ABD'ye çok sert uyarı

Reuters'in haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei'in sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou hakındaki tutuklama kararının çekilmesi için ABD'nin Pekin Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Çin Dışişleri Bakanı locaya çağrılan ABD büyükelçisiyle özel bir görüşme yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, ABD'nin Huawei CFO'su Ming Vancou'nun tutuklanmasıyla ilgili kararını derhal geri çekmesini istendi.

'GELECEK ADIMLARIMIZ ABD'NİN ALACAĞI KARARLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK'

Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng'in ABD büyükelçisine, 'Gelecek adımlarımız ABD'nin alacağı kararlara göre şekillenecek' dediği ifade edildi.

ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gerçekleşen gözaltının, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde ticaret savaşlarında yaşanan gerilimin düşmesi odaklı yaptığı görüşme sırasında yapılması dikkati çekmişti.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng'ı gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

PARTNERÇin Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi!Çin Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi!
CDU bozkurt işaretinin yasaklanmasına karşı çıktıCDU bozkurt işaretinin yasaklanmasına karşı çıktı
Plastiği Geri Dönüştürmenin Yeni YoluPlastiği Geri Dönüştürmenin Yeni Yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Huawei CFO Mıng Vancou

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Demokrat Parti'den yerel seçimler öncesi flaş karar! Millet İttifakı ile beraber hareket etmeyecekler

Demokrat Parti'den yerel seçimler öncesi flaş karar! Millet İttifakı ile beraber hareket etmeyecekler

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Merve Sevi gelen özel mesajı ifşa etti

Merve Sevi gelen özel mesajı ifşa etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İlginizi Çekebilir

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Amerika Dünya ülkelerinin yüz karası bütün Dünyanın kanı içmekle beslenen bir yapısı vardır bütün ülkeler bir araya gelip amerikan yönetimini bitirmedikleri sürece daha çooook ülkelerde kan akmaya devam eder adamların tek derdi kardeşi kardeşe kırdırmak onlara bol bol silah satmak yaptıkları silahları gariban ülkeleri üzerinde denemek Allah o amerikayı kahretsin per perişan etsin doyumsuz bir ülke istiyorlarki kendileri döke saça yesin diger ülkeler acından gebersin yok öyle dava..! Allahın verdiği rızı eşit dağılmasını asla istemiyorlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Macron, yarın 'sarı yelekliler' ile görüşecek!

Fransa'da kritik gelişme! Macron devreye girdi

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

New York: 'Hamile mahkum, kelepçe ve prangayla doğum yaptı'

'Hamile mahkum, kelepçe ve prangayla doğum yaptı'

İşte dünyanın en güzel kadını!

İşte dünyanın en güzel kadını!

Fransa'da göstericiler Apple mağazasını yağmaladı! Görüntü sosyal medyayı salladı

Onlarca kişi Apple mağazasına girip...

Fransa'da yeni gelişme! Hükümetten son dakika açıklaması geldi

Fransa'da çok önemli gelişme! Hükümet sözcüsü duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.