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Dünya diken üstünde... Kuzey Kore askerleri Rusya safında savaşta! Pyongyang cephesinden ilk açıklama: "Uygun bir eylem"

25.10.2024 18:28
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Ukrayna istihbarat kaynaklarının Kuzey Kore askerlerinin Kursk'taki cepheye yönlendirildiklerini iddia etmeleri sonrası Kuzey Kore yönetiminden ilk açıklama geldi. Kuzey Kore cephesinden yapılan açıklamada, Rusya'ya asker göndermenin uluslararası hukuka uygun olacağı belirtildi. Ukrayna kaynakları daha önce Rusya'da en az 3 bin Kuzey Kore askerinin eğitim aldığını iddia etmişti. Batı cephesinin Kuzey Kore'ye göstereceği tepki merak ediliyor.

Dünya diken üstünde... Kuzey Kore askerleri Rusya safında savaşta! Pyongyang cephesinden ilk açıklama: "Uygun bir eylem"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş aylardır devam ediyor. Batılı ülkeler tarafından desteklenen Ukrayna, Kuzey Kore hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ardından da Ukrayna istihbarat kaynaklarının yaptığı açıklamalarda en az 3 bin Kuzey Kore askerinin Rusya altında Ukrayna savaşında kullanılacağını iddia etmişti.

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ASKER SEVKİYATINI TEYİT ETMEKTEN KAÇINDILAR

Seul merkezli Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Rusya ile İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong-gyu, ülkesinin Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler hakkında, "Eğer dünya medyasının bahsettiği gibi bir şey varsa bunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir eylem olacağını düşünüyorum." dedi.

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Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini yasa dışı olarak nitelendirmek isteyen güçler olacağını belirterek, Savunma Bakanlığının yetki alanına giren konulara müdahale etmediğini vurguladı ve asker sevkiyatını teyit etmekten kaçındı.

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SEUL CEPHESİ ASKER SEVKİYATI YAPILDIĞINA İNANIYOR

Kim'in bu açıklaması, Güney Kore medyasında, Pyongyang yönetiminin asker sevkiyatını üstü kapalı olarak kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

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Pyongyang'ın asker sevkiyatına ilişkin ifadeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haberleri yalanlamayı reddederek, "Kuzey Kore yönetiminin yaptığımız anlaşmaları ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe etmedik ancak bu anlaşmanın 4. maddesi gereği neyi ne şekilde yapacağımız bizim işimiz." demesinin ardından geldi.

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ŞİMDİLİK 3 BİN ARALIK AYINA KADAR 10 BİN ASKER KONUŞLANDIRILACAK

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve aralık ayına kadar toplam 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağını iddia etmişti. Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla bu ülkeye sevk edildiği öne sürülmüştü.

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KURSK CEPHESİNE GETİRİLDİ İDDİALARI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) de Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etmişti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstihbarata göre Rusya, 27-28 Ekim'de ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan’da bugünlerde dolaşan dezenformasyonun aksine Rusya’nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Ukrayna
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