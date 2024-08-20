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  4. Dünya diken üstünde... Maymun Çiçeği virüsü o ülkeyi sardı! En az 570 ölü var

Dünya diken üstünde... Maymun Çiçeği virüsü o ülkeyi sardı! En az 570 ölü var

20.08.2024 10:59
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Dünya’yı panik yaratan yeni salgın Maymun Çiçeği virüsü birçok ülkede görülmeye başlandı. Afrika’dan yayılan virüs, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yıl başından beri en az 570 kişinin can aldığı bildirildi.

Dünya diken üstünde... Maymun Çiçeği virüsü o ülkeyi sardı! En az 570 ölü var

Dünya yeni bir salgın virüsü ile mücadele ediyor. Pandemi döneminin etkilerini henüz atlatırken, Afrika’dan Dünya’ya yayılan Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 570 kişi hayatından oldu. KDC Sağlık Bakanı Roger Kamba, ülkedeki Maymun çiçeği virüsü salgınıyla ilgili son verileri paylaşarak, açıklamada bulundu.

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16 BİN 700 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Kampa, bu yılın başından bu yana 16 bin 700 doğrulanmış veya şüpheli Maymun çiçeği vakası tespit edildiğini ve bunların 570'ten fazlasının öldüğünü belirtti. Salgının Afrika'nın 17 ülkesine yayıldığını aktaran Kampa, özellikle 15 yaş altı çocuklar başta olmak üzere genç nüfusu etkilediğini ifade etti. KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında Maymun çiçeği salgını ilan edilmişti.

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Dünya Sağlık Örgütü, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeği virüsü
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