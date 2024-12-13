Dünya diken üstünde: Yetkili isim "Savaş dönemi zihniyetine geçilmeli" diyerek tüm ülkelere çağrıda bulundu!

Genel Sekreter Mark Rutte "Moskova Ukrayna ve bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor" derken, şu andaki durumu hayatı boyunca gördüğü en kötüsü diye tanımladı. Rutte, Ekim ayında NATO Genel Sekreter olmasından bu yanaki ilk konuşmasında "Dört-beş yıl sonra karşımıza çıkacaklara hazır değiliz" dedi ve üye ülkelere savunma harcamalarını "turbo hızlandırma" çağrısı yaptı.

"TEHLİKE BİZE DOĞRU YAKLAŞIYOR"

Rutte'nin açıklamaları, daha önce ülkesinin savunma alanında yeterli harcama yapmayan NATO ülkelerini korumayacağını söyleyen seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın görev başlamasından haftalar önce geldi.

NATO ülkeleri, 2024 itibarıyla Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları'nın (GSYİH) % 2'sini savunmaya harcama taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Brüksel'deki bir etkinlikte konuşan eski Hollanda Başbakanı "tehlike bize doğru yaklaşırken, çok daha fazlasının gerekeceğini" söyledi.

"SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN HARCAMA YAPMAZSAK, ÇOK DAHA BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEĞİZ"

Rutte, Soğuk Savaş sırasında Avrupalı NATO ülkelerinin GYSYİH'lerinin % 3'ünden fazlasını savunmaya harcadığını vurguladı.

Rutte "Savaşı önlemek için şimdi daha fazla harcama yapmazsak, daha sonra bu savaşı vermek için çok çok daha büyük bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

Rutte, Rus ekonomisinin "savaş harcaması" yaptığını ve Moskova'nın gelecek yıl bütçesinin üçte birini savunmaya harcayacağını vgrguladı.

Rusya, Ukrayna'nın topyekun işgaline başlamasından bu yana savunma bütçesini önemli ölçüde artırdı ve gelecek yıl için rekor seviyede artış onaylandı.

Avrupa'daki NATO üyelerinin ve Kanada'nın savunma harcamaları ortalama % 2 civarındayken, bütün üye ülkeler hedefe ulaşamıyor.

Trump, Şubat ayında Rusya'yı faturalarını ödemeyen NATO üyelerine saldırmaya "teşvik edeceğini" söylemişti.

"TRUMP KESİNLİKLE HAKLIYDI"

Etkinlikten sonra BBC'ye konuşan Rutte "Donald Trump, ilk döneminde bizi daha çok harcamaya zorlarken kesinlikle haklıydı ve başarılı oldu. Başkan olmasından öncesine kıyasla kayda değer ölçüde daha çok harcama yapıyoruz. Bir anlamda, kesinlikle haklıydı" dedi.

Bu yüzden bazı NATO üyesi ülkeler Rutte'ye "Trump'ı fısıldayan adam" diyor ve bunun NATO Genel Sekreteri seçilmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Kaynak: BBC TürkçeBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır