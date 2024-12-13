HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya diken üstünde: Yetkili isim "Savaş dönemi zihniyetine geçilmeli" diyerek tüm ülkelere çağrıda bulundu!

Dünya diken üstünde: Yetkili isim "Savaş dönemi zihniyetine geçilmeli" diyerek tüm ülkelere çağrıda bulundu!

13.12.2024 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzun süredir devam ettiğinin altını çizerek, ittifak üyelerinin Rusya'yla bir çatışma tehdidine hazır olmasını gerektiğini ifade etti. Rutte "Savaş dönemi zihniyetine geçme" zamanının geldiğini belirttiği açıklamasında NATO üyelerine yeterli harcama yapmadığı için de uyarıda bulundu.

Dünya diken üstünde: Yetkili isim "Savaş dönemi zihniyetine geçilmeli" diyerek tüm ülkelere çağrıda bulundu!

Genel Sekreter Mark Rutte "Moskova Ukrayna ve bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor" derken, şu andaki durumu hayatı boyunca gördüğü en kötüsü diye tanımladı. Rutte, Ekim ayında NATO Genel Sekreter olmasından bu yanaki ilk konuşmasında "Dört-beş yıl sonra karşımıza çıkacaklara hazır değiliz" dedi ve üye ülkelere savunma harcamalarını "turbo hızlandırma" çağrısı yaptı.

kkk

"TEHLİKE BİZE DOĞRU YAKLAŞIYOR"

Rutte'nin açıklamaları, daha önce ülkesinin savunma alanında yeterli harcama yapmayan NATO ülkelerini korumayacağını söyleyen seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın görev başlamasından haftalar önce geldi.

NATO ülkeleri, 2024 itibarıyla Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları'nın (GSYİH) % 2'sini savunmaya harcama taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Brüksel'deki bir etkinlikte konuşan eski Hollanda Başbakanı "tehlike bize doğru yaklaşırken, çok daha fazlasının gerekeceğini" söyledi.

pn

"SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN HARCAMA YAPMAZSAK, ÇOK DAHA BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEĞİZ"

Rutte, Soğuk Savaş sırasında Avrupalı NATO ülkelerinin GYSYİH'lerinin % 3'ünden fazlasını savunmaya harcadığını vurguladı.

Rutte "Savaşı önlemek için şimdi daha fazla harcama yapmazsak, daha sonra bu savaşı vermek için çok çok daha büyük bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

Rutte, Rus ekonomisinin "savaş harcaması" yaptığını ve Moskova'nın gelecek yıl bütçesinin üçte birini savunmaya harcayacağını vgrguladı.

Rusya, Ukrayna'nın topyekun işgaline başlamasından bu yana savunma bütçesini önemli ölçüde artırdı ve gelecek yıl için rekor seviyede artış onaylandı.

Avrupa'daki NATO üyelerinin ve Kanada'nın savunma harcamaları ortalama % 2 civarındayken, bütün üye ülkeler hedefe ulaşamıyor.

Trump, Şubat ayında Rusya'yı faturalarını ödemeyen NATO üyelerine saldırmaya "teşvik edeceğini" söylemişti.

trm

"TRUMP KESİNLİKLE HAKLIYDI"

Etkinlikten sonra BBC'ye konuşan Rutte "Donald Trump, ilk döneminde bizi daha çok harcamaya zorlarken kesinlikle haklıydı ve başarılı oldu. Başkan olmasından öncesine kıyasla kayda değer ölçüde daha çok harcama yapıyoruz. Bir anlamda, kesinlikle haklıydı" dedi.

Bu yüzden bazı NATO üyesi ülkeler Rutte'ye "Trump'ı fısıldayan adam" diyor ve bunun NATO Genel Sekreteri seçilmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Kaynak: BBC TürkçeBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Donald Trump
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammı için İTO Başkanı'ndan işçiyi, emekçiyi kızdıracak öneri...

Asgari ücret zammı için İTO Başkanı'ndan işçiyi, emekçiyi kızdıracak öneri...

'Ben öldürmedim' dedi, görüntüler ortaya çıktı!

'Ben öldürmedim' dedi, görüntüler ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

Eve çarpıp alev aldı! 4 kişi can verdi

Eve çarpıp alev aldı! 4 kişi can verdi

HTŞ'lilerle ne konuştuğunu açıkladı, gelen yorum sosyal medyayı ikiye böldü

HTŞ'lilerle ne konuştuğunu açıkladı, gelen yorum sosyal medyayı ikiye böldü

Gizli dosyalar ele geçirildi! Tüm bölge şoke olabilir

Gizli dosyalar ele geçirildi! Tüm bölge şoke olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.