Dünya Dilleri Kütüphanesi'nde 26 dilde 5 bin kitap

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Halk Kütüphanesi bünyesinde kurulan ve 26 dilde 5 binden fazla kitabın bulunduğu Dünya Dilleri Kütüphanesi, yerleşik yabancılar ve tatil için ilçeye gelenlerin ilgisini çekti. Kütüphaneden Antalya Göç İdaresi Misafirhanesi'nde bekleyen yabancılar için de 500 kitap gönderildi.

Manavgat'ta yerleşik yabancıların kitap okuma ihtiyaçlarını karşılamak için 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında, ilçedeki turizm dernekleri ve otellerin katkısıyla İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde 'Dünya Dilleri Kütüphanesi' oluşturuldu. Açılışı Aralık 2016'da yapılan kütüphaneye bugüne kadar 26 dilde kitap bağışı yapıldı. Roman, hikaye ve dini kitap başta olmak üzere pek çok türde kitap dillerine göre tasnif edilerek ayrıldı. Kütüphanede en fazla Almanca olmak üzere Rusça, İspanyolca, Norveççe ve Japonca başta toplam 5 bin 500 kitap yer alıyor. Kitaplardan 500'ü gelen talep üzerine Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gönderilen kitapları, Göç İdaresinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen yabancıların vakit geçirmesi için okumaları amacıyla verildiği belirtildi.

'600'DEN FAZLA YERLEŞİK YABANCI KİTAP ALARAK OKUDU'

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, kütüphanelerin 7'den 77'ye herkese; dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmadan hizmet verdiğini belirterek, Manavgat'ın Antalya'da en çok turist ağırlayan ilçe olduğunu söyledi. Kendilerinin de turizme katkı sağlamak ve ilçede yaşayan yerleşik yabancıların kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla bu kütüphaneyi kurduklarını vurgulayan Hidayet Oktay, "İlçemizde 'Dünya Dilleri Kütüphanesi' adında bir kütüphane kurduk. 26 dilde 5 binden fazla kitap bulunmaktadır. Bu kitapları dillerine göre tasnif ettik. Bir yıllık zaman diliminde de 600'den fazla yerleşik yabancı kitap alarak okudu. Bu durumda bizim yaptığımız hizmetin gerçekten bir boşluğu doldurduğunu gösterdi" dedi.

500 KİTAP GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Kitapların büyük kısmının ilçedeki otellerden geldiğini anlatan Oktay, "Dünya Dilleri Kütüphanesi'ni açtıktan sonra Antalya Göç İdaresi'nin talebi üzerine 500 kitabı oraya gönderdik. Orada ülkelerine gönderilmek üzere misafir edilen kişilerin beklediği alanlara bu kitapları koyduk ki en azından birkaç günlük bekleme süresince kendi dillerinde kitaplarla vakit geçirsinler istedik. İyi de olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'HER DİLDEN KİTABI BULMAK ÇOK İYİ'

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) üyelerinden ilçede yerleşik yaşayan Rus asıllı Maria Özgüneş, 10 yıldır ilçede olduğunu belirterek, "Böyle bir kütüphane olduğunu duydum ama daha önceden hiç gelmedim. Bu benim ilk gelişim. Bu kadar çok kitap olduğuna çok şaşırdım. Ben çok kitap okumayı seviyorum. Biz burada yabancıyız, bizim için Rusça kitap, İngilizce kitap bulmak çok zor. Burada her dilden kitabı bulmak çok iyi" dedi.

'BU KÜTÜPHANE ÇOK HARİKA'

Rus asıllı Maria Kalaycı da Manavgat'ta çok sayıda yerleşik yabancı olduğunu hatırlatırken, "Bu kütüphane çok harika. Manavgat'ta çok insanlar var, çok yabancılar var. Bizim için çok önemli. Yabancı bir ülkede kendi dilimizde kitaplar bulmak çok güzel. Bu kütüphaneyi hiç duymamıştım. Burası bizim için çok iyi" diye konuştu.