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Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın ev sahipliğindeki Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi sona erdi.

Bakü Kongre Merkezinde Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) öncülüğünde dün başlayan ve açılışında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yer aldığı toplantı sonrasında Bakü Deklarasyonu kabul edildi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı zirvede, iki gün boyunca terör, saldırganlık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, antisemitizm ve Hristiyan fobisine karşı dini liderlerin, hükümet yetkilileri, bilim adamları ve kanaat önderlerinin ortak faaliyetleri, kadın ve çocuk haklarının korunması ile gençlerin eğitimi konuları masaya yatırıldı.

70'ten fazla ülkeden yaklaşık 500 din ve devlet adamının katıldığı toplantı sonrasında kabul edilen deklarasyonda, Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan bölgelerinde tarihi ve kültürel anıtların yıkılması kınandı.

Deklarasyonda, terörizm ve aşırılıkçılıkla etkili mücadelenin yanı sıra silahlı çatışmaların yol açtığı göçmen sorununun çözümünün önemine vurgu yapıldı.

- "Temennimiz, dünyadaki huzursuzlukların sona ermesi"

Zirvedeki oturumlardan birinin moderatörlüğünü üstlenen İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantının verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.

Dünyanın her yerinden değişik din ve mezhep mensuplarının bir araya gelerek fikir alışveriş verişinde bulunduğunu belirten Eren, "Temennimiz, dünyadaki huzursuzlukların sona ermesi. Dini kullanarak yapılan kavgaların, terörizmin, aşırıcılığın ve diğer düşmanlıkların ortadan kalkmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Dini Liderler Zirvesi Halit Eren

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