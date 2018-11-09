Dünya Diplomasisinin Kalbi Fransa'da Atacak

Paris, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü anma törenleri dolayısıyla dünyanın dört bir yanından gelen 72 hükümet ve devlet başkanına ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında olduğu 72 lider, 98 delegasyon ve 15 uluslararası toplum temsilcisi, 2 gün boyunca Paris'te düzenlenen törenlere katılacak. Paris'te, tarihin en kanlı savaşlarından Birinci Dünya Savaşı'nın 11 Kasım 1918'te Compiègne ormanındaki Rethondes binasında imzalanan anlaşmayla sona ermesi anılacak; dünyaya 'barış' mesajı verilecek. Liderler, Paris'e bu akşam ve yarın ulaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım törenlerinin ardından Paris'e hareket ederek, Orsay Müzesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderler ve eşleri onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Başkan Trump ise, savaşta ölen Amerikan donanmasına mensup askerlerin yattığı Aisne bölgesindeki Amerikan Mezarlığı ile Paris yakınlarındaki Suresnes Askeri Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

Macron, Fransa ve Almanya arasında geçen kanlı savaşın bitimini, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 10 Kasım'da, barış anlaşmasının imzalandığı Compiegne ormanındaki tarihi Rethondes binasında sembolik bir törenle anacak. Ziyaretin açıklanan tek resmi görüşmesi ise Trump ve Macron arasında gerçekleşecek. İki lider 11 Kasım sabahı Elysee Sarayı'nda önce baş başa görüşecek, ardından eşleriyle birlikte öğle yemeğinde bir araya gelecek. Pazar günkü törenler, Zafer Takı önünde 72 liderin de olduğu 3 bin 400 kişinin katılımıyla başlayacak. Anma töreninin ardından Macron, liderlere Elysee Sarayı'nda öğle yemeği verecek. Törenler, Fransa'nın ilkini düzenlediği ve bundan sonra her yıl geleneksel olarak tekrarlamak istediği "Barış için Paris Forumu" ile son bulacak. Liderler Elysee Sarayı'ndan toplu olarak forumun düzenleneceği salona geçecek. Merkel, Macron ve BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in açış konuşmasını yapacağı forumda özellikle Birinci Dünya Savaşı'na katılan ülke liderleri başta olmak üzere, pek çok siyasetçi söz alarak, kısa birer konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle ve akşam yemekleri ile Paris Zafer Takı'nda düzenlenecek tören ve Barış Forumu'na katılacak ve tören kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Trump foruma katılmadan Paris'ten ayrılacağını açıklarken, Rusya lideri Putin ise katılacağını bildirdi. Hem ziyaret hem diplomasi Paris'te gerçekleşecek iki günlük dev programın ana teması barış olsa da Erdoğan, Trump, Merkel, Putin gibi isimler bir araya gelince, zirveye ikili ya da üçlü diplomatik temasların da damga vurması bekleniyor. Macron ve Trump, yarın sabah Elysee Sarayı’nda bir araya gelerek, ABD'deki ara seçimlerin ardından, dünyanın acil çözüm aradığı İran'a yaptırımlar ve Suriye konusunu görüşecek. Emmanuel Macron'un, Merkel ve Trump ile savaşın sembolik cephelerinden Meaux kentinde bir araya gelme planı ise, Trump'ın katılmayacağını belirtmesi nedeniyle gerçekleşmeyecek. Başkan Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin ile yapması beklenen görüşmeler ise yoğun tören programı nedeniyle henüz netlik kazanmadı. Ancak üç liderin resmi olmayan kısa görüşmeler gerçekleştirmesi, daha detaylı görüşmelerin ise Buenos Aires'te yapılacak G-20 zirvesinde gerçekleşmesi bekleniyor.