İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, dünyada 415, Türkiye'de ise 7,5 milyon kişinin diyabetle mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişinin de şeker hastası olduğundan habersizce yaşadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Güney Kampüsü'nde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında birçok uzman ve öğrencinin katılımıyla diyabetin tüm yönlerinin ele alındığı konferans düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Ömer, diyabetin toplumda görülme sıklığı artan ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, "Dünyada 415 milyon, Türkiye'de ise 7,5 milyon insan diyabet hastası. Türkiye'de şeker hastası olduğunun farkında olmayan insan sayısı da 3 milyon civarında." ifadelerini kullandı.

Ömer, diyabetin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önlem alınması gereken çok ciddi bir hastalık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Diyabet, kan şekerinin normalin üzerine çıkması, kontrol dışı yükselmesidir. Kronik bir rahatsızlık olan diyabet, böbrek rahatsızlıkları ve görme sorunları başta olmak üzere pek çok hastalığa da neden oluyor. Buna rağmen diyabetle sağlıklı olarak uzun yıllar yaşamak artık mümkün. Tıbbın bugün geldiği noktada diyabetin tedavisi mümkün ancak tedavinin bir ekip işi olduğunu belirteyim. Ekipte hekim, diyetisyen, psikolog, cerrah, fizyoterapist ve eczacı gibi birçok üye bulunur. Ekibin en önemli parçası ise hastanın kendisidir ve onun kararlı olmasıdır."