Dünya Diyabet Günü için Doğu Ekspresi ile yolculuk

Çocuk sağlığı hastalıkları ve çocuk endokrinolojisi uzmanı Doç. Dr. Ergun Çetinkaya, Kars Tren Gar'ında gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kars'a geldiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferi ilgi görmeye devam ediyor.

Çetinkaya, güzel bir gezi yaptıklarını ifade ederek, "Güzel bir yolculuktu, ilk defa Kars'a geliyorum. Son zamanlarda Doğu Ekspresi ile Kars'a gelmek moda oldu. Çalıştığımız merkezle devamlı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastalarımızla beraber 30 kişilik gruplar halinde yurt içi, yurt dışı gezilerimiz oluyor." dedi.

Diyabet hastaları ile ailelerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Doğu Ekspresi ile yolculuk yaptıklarını belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Uzun bir tren yolculuğu yaptık, yorulduk ama olsun güzeldi, renkliydi umarım burada da güzel zaman geçiririz. Bu seyahatimizin amacı, diyabetli hastalarımızın ve ailelerinin kaynaşmasını sağlamak, onların bu hastalıklarıyla ilgili algılarını artırmak ve sorunlarını birbirleriyle paylaşarak daha rahat çözebilmelerini sağlamak."

- "Yaşadıkları sorunları seyahatlerde birbirleriyle paylaşıyor"

Çetinkaya, yolculukta ailelerin de kaynaştığını dile getirdi.

Hastaların çoğunun insülin pompası kullandığına işaret eden Çetinkaya, "Onlarla ilgili yaşadıkları sorunlar, kan şekerlerinin yükselmesi, düşmesiyle ilgili yaşadıkları sorunları böyle seyahatlerde, organizasyonlarda birbirleriyle paylaşıyorlar. Son derece mutlu, güzel, 3-4 gün geçirip tekrar normal hayatlarına dönüyorlar." diye konuştu.