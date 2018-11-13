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Dünya Diyabet Günü için Doğu Ekspresi ile yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

Ankara'dan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Doğu Ekspresi ile yola çıkan diyabet hastaları, aileleri ve doktorlardan oluşan ekip Kars'a ulaştı - Doç. Dr. Ergun Çetinkaya: - "Bu seyahatimizin amacı, diyabetli hastalarımızın ve ailelerinin kaynaşmasını sağlamak, onların bu hastalıklarıyla ilgili algılarını artırmak ve sorunlarını birbirleriyle paylaşarak daha rahat çözebilmelerini sağlamak"

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Ankara'dan, Doğu Ekspresi ile yola çıkan diyabet hastaları, aileleri ve doktorlardan oluşan ekip Kars'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferi ilgi görmeye devam ediyor.

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı olan Kars'a ulaştı. Yolculuk esnasında birbirinden güzel manzaraları izleyen yolcular, keyifli anlar yaşadı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabet hastaları ve ailelerini kaynaştırmak için Ankara'dan yolculuğa çıkan ekip, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Kars'a geldi.

Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Tümay Sözen ve Doç. Dr. Ergun Çetinkaya öncülüğünde yolculuk yapan 27 kişilik ekip, Kars'ın tarihi ve kültürel alanlarını gezecek.

Çocuk sağlığı hastalıkları ve çocuk endokrinolojisi uzmanı Doç. Dr. Ergun Çetinkaya, Kars Tren Gar'ında gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kars'a geldiklerini söyledi.

Çetinkaya, güzel bir gezi yaptıklarını ifade ederek, "Güzel bir yolculuktu, ilk defa Kars'a geliyorum. Son zamanlarda Doğu Ekspresi ile Kars'a gelmek moda oldu. Çalıştığımız merkezle devamlı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastalarımızla beraber 30 kişilik gruplar halinde yurt içi, yurt dışı gezilerimiz oluyor." dedi.

Diyabet hastaları ile ailelerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Doğu Ekspresi ile yolculuk yaptıklarını belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Uzun bir tren yolculuğu yaptık, yorulduk ama olsun güzeldi, renkliydi umarım burada da güzel zaman geçiririz. Bu seyahatimizin amacı, diyabetli hastalarımızın ve ailelerinin kaynaşmasını sağlamak, onların bu hastalıklarıyla ilgili algılarını artırmak ve sorunlarını birbirleriyle paylaşarak daha rahat çözebilmelerini sağlamak."

- "Yaşadıkları sorunları seyahatlerde birbirleriyle paylaşıyor"

Çetinkaya, yolculukta ailelerin de kaynaştığını dile getirdi.

Hastaların çoğunun insülin pompası kullandığına işaret eden Çetinkaya, "Onlarla ilgili yaşadıkları sorunlar, kan şekerlerinin yükselmesi, düşmesiyle ilgili yaşadıkları sorunları böyle seyahatlerde, organizasyonlarda birbirleriyle paylaşıyorlar. Son derece mutlu, güzel, 3-4 gün geçirip tekrar normal hayatlarına dönüyorlar." diye konuştu.

Prof. Dr. Tümay Sözen de güzel bir yolculuk yaptıklarını vurgulayarak, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla etkinlikler çerçevesinde güzel bir seyahat oldu. İnşallah buradaki etkinliklerle çocuklar mutlu olurlar. İlk defa Kars'a geldim şimdiden heyecanlandım." ifadesini kullandı.

Hazal Naz Baca da ilk kez Kars'a geldiğini belirterek, "Yeni diyabet tanısı aldım, Doğu Ekspresi'ni duymuştum ama gelememiştim, gelmeyi de çok istiyordum. Hocamızın eşliğinde geldik, yolculuğumuz çok eğlenceli ve mutlu geçti." dedi.

Senay Eroğlu da 3 yıl önce kendisine diyabet tanısının konulduğunu ifade ederek, Doğu Ekspresi ile güzel bir yolculuk yaparak fotoğraf çektiğini söyledi.

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14 Kasım Dünya Diyabet Günü Diyabet hastaları Doğu Ekspresi Kars

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