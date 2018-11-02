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"Dünya Dolma Kalem Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:58 | Son Güncelleme

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı: - "Hep söylenir 'Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı'. Yani bizim hattatlarımız gerçekten olağanüstü eserler vermişlerdir. Kalem bizim kültürümüzde çok mübarek bir nesnedir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de indiğini, Kahire'de okunduğu ve İstanbul'da yazıldığına ilişkin sözü anımsatarak, "Bizim hattatlarımız gerçekten olağanüstü eserler vermişlerdir. Kalem bizim kültürümüzde çok mübarek bir nesnedir." dedi.

Kalem markalarının özel tasarım ürünlerinin meraklısıyla buluştuğu "markakalem.com" tarafından Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen "Penfest"te kalem konulu söyleşi yapıldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Avcı, "Yazı kültürümüzle övünebiliriz. Bu sadece geçmişe dair bir tespit değil, günümüzde de öyledir." diye konuştu.

Yazının aracı olan kalemin Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilen bir nesne olduğunu hatırlatan Avcı, "Hep söylenir 'Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı' denir. Yani bizim hattatlarımız gerçekten olağanüstü eserler vermişlerdir. Kalem bizim kültürümüzde çok mübarek bir nesnedir." ifadesini kullandı.

- "Sadece dolma kalem değil bütün kalemler mübarektir"

Kasım ayının ilk cuma gününün "Dünya Dolma Kalem Günü" olarak kutlandığını belirten Avcı, "Dolma kalemin ayrı bir yeri var ama benim söylediğim bütün kalemler için geçerli. Sadece dolma kalem değil bütün kalemler mübarektir, kurşun kalemler de öyledir." dedi.

Kalemin yalnız başına bir nesne olmadığını, kağıdı, mürekkebi ve insanıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Ben kalem tasarımlarında hem milletlerin kendilerine mahsus estetik anlayışlarının izlerini görüyorum, hem de kalem tercihlerimizde de mizacımız ve dünyaya bakışımızla ilgili bazı ipuçları bulunabileceğini zannediyorum. İnsanların tercihleri başka konulara bakışlarıyla ilgili ipuçlarını da verebiliyor. Dolma kalem de bunun için iyi bir ölçüdür."

Kendi kalem tercihlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Avcı, "Görünüm olarak olabildiğince sade ve bezemelerden arındırılmış minimalist kalemleri daha çok seviyorum." dedi.

- "Dünya kültürüne çok büyük katkılarımız var"

Nabi Avcı, yüzlerce yıllık el yazması eserlerdeki renklerin neredeyse hiç solmadan günümüze kadar ulaştığını dile getirerek, "Mürekkep kültürü bakımından bizim dünya kültürüne çok büyük katkımız var. Süleymaniye'de geçmişte yakılan kandillerin isinin belli bir sirkülasyonla is odacıklarında toplandığı ve sonra onların mürekkep yapımında kullanıldığı söylenir." diye konuştu.

Eski el yazmalarındaki renklerin canlı kalmasında kağıdın önemine dikkati çeken Avcı, "Orada kullanılan kağıdın niteliğinin de önemli bir payı var, mürekkebin de önemli bir payı var. Yüzlerce yıllık izleri üzerinde taşıyor. Hala pırıl pırıl olan el yazmalarımız var." dedi.

Dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri, koleksiyonerleri ve sanatçıların bir araya geldiği festival, 3 Kasım'da sona erecek.

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