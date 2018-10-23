"Dünya döndüğü sürece Azerbaycan hür olacak"

Kafkas İslam Ordusu’nun 15 Eylül 1918’de Bakü’yü işgalden kurtardığını dile getiren Topçu, 23 ay yaşayan o devletin doğunun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edildiğini, kendi parasını basmaya başladığını, cumhuriyetin ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanıdığını söyledi.

Topçu, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs 1918’de Mehmet Emin Resulzade’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiğini belirterek, “Azerbaycan’ı ilk tanıyan devlet Devlet-i Ali Osmani’dir.” ifadesini kullandı.

Programa Cumhurbaşkanı başdanışmanları Yalçın Topçu ve Gülnur Aybet, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Hikmet Çetin, büyükelçilik temsilcileri, yabancı misyon şefleri, Azeri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Dünya döndüğü sürece Azerbaycan hür ve müstakil olacak. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.” dedi.

Topçu, Türkiye’nin istiklal mücadelesi sürerken, Azerbaycan devletinin 28 Nisan 1920’de Sovyet işgaliyle son bulduğunu belirterek, "İşte bu belgesel filmde bu süreci izliyoruz.” dedi.

"Son İclas" belgesel filminin çok önemli olduğunu kaydeden Topçu, "Dünya döndüğü sürece Azerbaycan hür ve müstakil olacak, bölgesine refahı sağladığı gibi bütün dünyaya da katkı sağlayacak.” diye konuştu.

- "İki ülke her zaman kardeş"

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını söyledi.

Azerbaycan’ın dünyanın her yerinde diplomatik temsilcilikleri olduğunu dile getiren İbrahim, ekonomik rekabette dünyada 36'ncı sırada yer aldıklarını ve Azeri ordusunun dünya klasmanında 50'nci sıralarda bulunduğunu bildirdi.

İbrahim, İzmir Aliağa’da geçen hafta açılan Star Rafinerisine de değinerek, bu yatırımın “Azerbaycan’ın en büyük yatırımı” olduğunu kaydetti.

Rafinerinin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in verdiği mesajları hatırlatan İbrahim, “Erdoğan ve Aliyev, iki ülkenin her zaman kardeş olduğunu bir kez daha vurguladı. Ümit ederim kardeşliğimiz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin banisi fikirlerden destek almaktadır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daim olsun." diye konuştu.