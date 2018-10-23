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"Dünya döndüğü sürece Azerbaycan hür olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: - “Dünya döndüğü sürece Azerbaycan hür ve müstakil olacak. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” - Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: - “Ümit ederim Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daim olsun” - BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump: - “2020’de 10 milyar metreküp doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa pazarına katacağız”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Dünya döndüğü sürece Azerbaycan hür ve müstakil olacak. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.” dedi.

Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla “Son İclas (Son Oturum)" belgesel filminin gala etkinliği, Ankara’da Cermodern’de gerçekleştirildi.

Programa Cumhurbaşkanı başdanışmanları Yalçın Topçu ve Gülnur Aybet, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Hikmet Çetin, büyükelçilik temsilcileri, yabancı misyon şefleri, Azeri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Topçu, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs 1918’de Mehmet Emin Resulzade’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiğini belirterek, “Azerbaycan’ı ilk tanıyan devlet Devlet-i Ali Osmani’dir.” ifadesini kullandı.

Kafkas İslam Ordusu’nun 15 Eylül 1918’de Bakü’yü işgalden kurtardığını dile getiren Topçu, 23 ay yaşayan o devletin doğunun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edildiğini, kendi parasını basmaya başladığını, cumhuriyetin ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanıdığını söyledi.

Topçu, Türkiye’nin istiklal mücadelesi sürerken, Azerbaycan devletinin 28 Nisan 1920’de Sovyet işgaliyle son bulduğunu belirterek, "İşte bu belgesel filmde bu süreci izliyoruz.” dedi.

"Son İclas" belgesel filminin çok önemli olduğunu kaydeden Topçu, "Dünya döndüğü sürece Azerbaycan hür ve müstakil olacak, bölgesine refahı sağladığı gibi bütün dünyaya da katkı sağlayacak.” diye konuştu.

- "İki ülke her zaman kardeş"

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını söyledi.

Azerbaycan’ın dünyanın her yerinde diplomatik temsilcilikleri olduğunu dile getiren İbrahim, ekonomik rekabette dünyada 36'ncı sırada yer aldıklarını ve Azeri ordusunun dünya klasmanında 50'nci sıralarda bulunduğunu bildirdi.

İbrahim, İzmir Aliağa’da geçen hafta açılan Star Rafinerisine de değinerek, bu yatırımın “Azerbaycan’ın en büyük yatırımı” olduğunu kaydetti.

Rafinerinin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in verdiği mesajları hatırlatan İbrahim, “Erdoğan ve Aliyev, iki ülkenin her zaman kardeş olduğunu bir kez daha vurguladı. Ümit ederim kardeşliğimiz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin banisi fikirlerden destek almaktadır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daim olsun." diye konuştu.

- “2020’de ise 10 milyar metreküp gazı Türkiye üzerinden Avrupa pazarına katacağız”

Filmin sponsorlarından British Petroleum’un (BP) Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump da yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayan projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

BP'nin Türkiye'de 1912 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini, Azerbaycan'da ise 26 yıldır operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Stump, "BP, Türkiye ve Azerbaycan tarihinde paralel olarak yürümektedir." dedi.

Stump, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı ile Azerbaycan petrolünün, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nı (TANAP) içeren Güney Gaz Koridoru'yla da ülkenin doğal gazının dünyaya açılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Güney koridorun 40 milyar dolarlık bir proje olduğunu vurgulayan Stump, “2020’de ise 10 milyar metreküp doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa pazarına katacağız.” diye konuştu.

Yapımcılığını Arzu Aliyeva ile Orman Aliyev’in üstlendiği belgesel filmin senaristliğini Müsellim Hasanov yaparken, Haydar Aliyev Fonu da filme finansal destek sağladı.

Gala etkinliği, sinevizyon gösteriminin ardından Azeri milli mutfağından ikramların verildiği resepsiyonla sona erdi.

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