HABER

"Dünya Down Sendromlular Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:19 | Son Güncelleme

Down Sendromlu çocuklar mankenlerin saçlarını keserek, kuaförlükteki hünerlerini gösterdi - Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Koçak Tozlu: "Bu da özgüvenlerinin gelişmesi, kendilerine toplumda bir yer edinmeleri açısından çok önemli" - Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat: "Çocuklarımızı asistan olarak yanımıza almak istiyoruz"

Down sendromlu çocuklar, "Dünya Down Sendromlular Günü" etkinliğinde mankenlerin saçlarını keserek kuaförlükteki hünerlerini sergiledi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği ve Ankara Artistik Kuaförler Derneği ev sahipliği yaptı.

Down Sendromlu çocukların zeybek gösterisiyle başlayan etkinlikte, daha sonra kuaförlük eğitimi alan Down Sendromlular mankenlerin saçlarını kesti. Çocukların başarılı saç kesimleri izleyicilerden alkış aldı.

Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Koçak Tozlu, etkinliğin çocukların gelişimine olumlu etki yaptığını belirterek, "Çocuklarımız 2 aydır kuaförlük eğitimi alıyorlar. Bu da özgüvenlerinin gelişmesi, kendilerine toplumda bir yer edinmeleri açısından çok önemliydi." dedi.

Çocukların eğitim süreci hakkında da bilgi veren Tozlu, "Önce saçlara dokunamıyorlardı ama şimdi inanılmaz modeller yapabilir hale geldiler. Mesleki eğitim açısından da çok faydası olduğunu düşünüyorum bu sürecin. Bu organizasyondan sonra da devam edeceklerdir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarımızı asistan olarak yanımıza almak istiyoruz"

Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat ise çocukların performanslarının kendisini şaşırtmadığını dile getirerek, "Onları bırakmayacağız, çocuklarımızı asistan olarak yanımıza almak istiyoruz." diye konuştu.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Bakan Koca: Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacakBakan Koca: Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak
Amasya'da korkutan deprem!Amasya'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.