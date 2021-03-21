Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri | Down Sendromu Günü için mesajlar

Birleşmiş Milletler, 21 Mart 2011 tarihinde "21 Mart" tarihini Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan etti. Milyonlarca kişi, toplumları bilinçlendirebilmek ve farkındalık yaratabilmek adına 21 Mart gününde Down Sendromu hakkında paylaşımlar yapıp bilgiler veriyor. Down Sendrom'u, 21. kromozomun 2 tane yerine 3 tane olması ile ortaya çıkıyor. Sonuç olarak 46 yerine 47 kromozoma sahip olan bireyler, Down Sendromlu olarak adlandırılıyor. Down Sendromu'na sahip bireyler, uygun eğitim ile toplum içerisinde her birey gibi yer edinebiliyor.
Down Sendromu, 21. kromozomda 2 yerine 3 adet kromozomun bulunması ile ortaya çıkıyor. Down Sendromlu bireylerde 46 yerine 47 kromozom bulunuyor.
Down Sendromlu bireylerde görülen bazı belli başlı özellikler var. Bu özellikler çekik küçük gözler, kısa parmaklar, basık burun, kıvrık serçe parmaklar, avuç içinde tek çizgi, kalın ense, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olması olarak tanımlanır. Down Sendromlu bireylerde bu özelliklerin hepsi ya da birkaçı görülebilir.
Down Sendromu bir hastalık değildir. Genetik bir farklılık olarak literatürde yer almaktadır. Down Sendromu, bir hastalık olmadığı için bir tedavisi bulunmaz. Down Sendromlu bireyleri topluma adapte edebilmenin yolu eğitimden geçer.
Down Sendromlu çocuklar, farklı yeteneklere, zeka seviyelerine ve kişiliğe sahiptir. Down Sendromlu çocuklar, erken eğitim programları, dil terapisi, fizyoterapi, alternatif terapiler ve oyun grupları ile kendilerini bulabilirler.
"Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben Down Sendromum ile gurur duyuyorum."
"Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun."
"Benzerliklerimizin farkında mısın?"
"Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?"
"Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom."
"Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla..."
"Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır."
"Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım."