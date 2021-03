Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri | Down Sendromu Günü için mesajlar

Birleşmiş Milletler, 21 Mart 2011 tarihinde "21 Mart" tarihini Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan etti. Milyonlarca kişi, toplumları bilinçlendirebilmek ve farkındalık yaratabilmek adına 21 Mart gününde Down Sendromu hakkında paylaşımlar yapıp bilgiler veriyor. Down Sendrom'u, 21. kromozomun 2 tane yerine 3 tane olması ile ortaya çıkıyor. Sonuç olarak 46 yerine 47 kromozoma sahip olan bireyler, Down Sendromlu olarak adlandırılıyor. Down Sendromu'na sahip bireyler, uygun eğitim ile toplum içerisinde her birey gibi yer edinebiliyor.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down Sendromu, 21. kromozomda 2 yerine 3 adet kromozomun bulunması ile ortaya çıkıyor. Down Sendromlu bireylerde 46 yerine 47 kromozom bulunuyor.

Down Sendromlu bireylerde görülen bazı belli başlı özellikler var. Bu özellikler çekik küçük gözler, kısa parmaklar, basık burun, kıvrık serçe parmaklar, avuç içinde tek çizgi, kalın ense, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olması olarak tanımlanır. Down Sendromlu bireylerde bu özelliklerin hepsi ya da birkaçı görülebilir.