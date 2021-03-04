HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya drift şampiyonasında derece alan yarışçı Avcılar’da kaza yaptı

Dünya drift şampiyonasında derece alan yarışçı Avcılar’da kaza yaptı

04.03.2021 23:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı. Kazanın ardından yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken duvara çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak’ın otomobilinde hasar oluştu. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

dunya-drift-sampiyonasinda-derece-elde-eden-yarisci-avcilarda-kaza-yapti_1142_dhaphoto1

VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir vatandaş ise kaza yapan Bayrak’a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak’a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa “İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

dunya-drift-sampiyonasinda-derece-elde-eden-yarisci-avcilarda-kaza-yapti_1142_dhaphoto3

dunya-drift-sampiyonasinda-derece-elde-eden-yarisci-avcilarda-kaza-yapti_1142_dhaphoto4

dunya-drift-sampiyonasinda-derece-elde-eden-yarisci-avcilarda-kaza-yapti_1142_dhaphoto5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Şehit Şükrü Karadirek kimdir?Şehit Şükrü Karadirek kimdir?
A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Şırnak'ta Askeri araç devrildi!

Şırnak'ta Askeri araç kaza yaptı

Şehit Şükrü Karadirek kimdir?

Şehit Şükrü Karadirek kimdir?

AÖF bahar dönemi sınav takvimi açıklandı!

AÖF bahar dönemi sınav takvimi

DSÖ açıkladı: Kadınlar Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda

DSÖ açıkladı: Kadınlar Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Son dakika! Bitlis'te şehit olan askerlerin kimlikleri belli oluyor

Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.