"Dünya Durdukça Sinan" konferansı

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, yıllar önce 'Mimar Sinan'a Saygı' kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Saygı övünmekle olmaz. Şimdi onlar hangi ortamlarda, hangi zenginlikte, yeni nesillere onları anlatabiliyor muyuz? Saygı öyle olur." dedi.

Mimar Sinan'ı Anma Haftası kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda "Dünya Durdukça Sinan" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşma yapan Sözen, büyük mimarın yaşadığı döneme dair anekdotlar paylaştı.

Sinan'ın rahat içinde çalışmadığını anlatan Sözen, şöyle konuştu:

"İstanbul'da su sorunu var, sular akmıyor. 'Sayın Sultan'ın çok sevdiği Sinan suyu getiremeyecek, su sorununu çözemeyecek' diye insanları dolduruşa getiriyorlar. Su yollarını ararken etrafındakiler tarafından 'Fatih dedemin mimarının başına gelenlere dikkat et senin de başına gelebilir' diye sıkıştırılan bir mimar. Su sorununu çözdükten sonra da kendine çeşme yaptırmış, su getirmiş diye iftiralar devam ediyor. Bunlar gösteriyor ki her dönem böyle şeyler olabilir. 4 sultan ile çalışmış, hepsinin beklentileri farklı, her birinin hanımının kaprisleri farklı. Seferlere katılıyor, köprü yapıyor ki ordu geçsin, bayındırlık hizmetleri onun, diğer pek çok iş onun. Karşımıza çok yönlü bir sanatçı çıkıyor."