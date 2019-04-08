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"Dünya Durdukça Sinan" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen: - "Yıllar önce bir kampanya başlattık, 'Sinan'a saygı' kampanyası. Önce bir saygıyı görelim. Saygı övünmekle olmaz. Şimdi onlar hangi ortamlarda, hangi zenginlikte, yeni nesillere onları anlatabiliyor muyuz? Saygı öyle olur"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, yıllar önce 'Mimar Sinan'a Saygı' kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Saygı övünmekle olmaz. Şimdi onlar hangi ortamlarda, hangi zenginlikte, yeni nesillere onları anlatabiliyor muyuz? Saygı öyle olur." dedi.

Mimar Sinan'ı Anma Haftası kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda "Dünya Durdukça Sinan" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşma yapan Sözen, büyük mimarın yaşadığı döneme dair anekdotlar paylaştı.

Sinan'ın rahat içinde çalışmadığını anlatan Sözen, şöyle konuştu:

"İstanbul'da su sorunu var, sular akmıyor. 'Sayın Sultan'ın çok sevdiği Sinan suyu getiremeyecek, su sorununu çözemeyecek' diye insanları dolduruşa getiriyorlar. Su yollarını ararken etrafındakiler tarafından 'Fatih dedemin mimarının başına gelenlere dikkat et senin de başına gelebilir' diye sıkıştırılan bir mimar. Su sorununu çözdükten sonra da kendine çeşme yaptırmış, su getirmiş diye iftiralar devam ediyor. Bunlar gösteriyor ki her dönem böyle şeyler olabilir. 4 sultan ile çalışmış, hepsinin beklentileri farklı, her birinin hanımının kaprisleri farklı. Seferlere katılıyor, köprü yapıyor ki ordu geçsin, bayındırlık hizmetleri onun, diğer pek çok iş onun. Karşımıza çok yönlü bir sanatçı çıkıyor."

Mimar Sinan'ın hayatı ve eserlerine dair pek çok yazı yazıldığını, belge toplandığını ifade eden Sözen, bunların derlenip bir araya getirilmesi gerektiğini belirtti.

"Sinan'a bütüncül bakmak zorundayız" diyen Sözen, şöyle devam etti:

"Yıllar önce bir kampanya başlattık, 'Sinan'a saygı' kampanyası. Önce bir saygıyı görelim. Saygı, övünmekle olmaz. Şimdi onlar hangi ortamlarda, hangi zenginlikte, yeni nesillere onları anlatabiliyor muyuz? Saygı öyle olur. Bugün gidin Michelangelo'nun en küçük eskizi bile kaç kere incelenip dünyaya açılmıştır. Hakkında en çok bilgi öğrendiğimiz kişi Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın Süleymaniye çevresinde oturduğunu biliyoruz. Sinan ile ilgili iki belge var elimizde. Biri Ordinaryüs Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın 40 senesini vererek oluşturduğu Süleymaniye Defterleri, ikincisi de Sinan'ın kendisinin yazdırdığı Tezkiretü'l Bünyan."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kente Mimar Sinan Enstütüsü kurulması yönünde çalıştıklarını aktaran Sözen, Sinan'ın doğduğu Ağırnas'ın yer altı ve yer üstü zenginliklerinin, doğal dokusunun uluslararası boyuta çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sözen, "Bunlar 'Belediye yapsın, Özel İdare'den yapılsın' denilecek bir şey değildir. Aklı olan, biraz Sinan'a sevgisi olan, çocuklara saygısı olan bilgi ve birikimini sunmak zorundadır. Bu tarihsel bir sorumluluktur. İnsan malzemesi Türkiye'de vardır, birikimli insan vardır, aklını, gönlünü ülkesine vermiş insan vardır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Mimar Sinan'ı anma etkinliklerini başka boyutlara taşımayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışma yaptıklarını dile getirdi.

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ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen

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