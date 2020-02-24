HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Dünya düzdür' dedi, kendini uzaya fırlattı!

'Dünya düzdür' dedi, kendini uzaya fırlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya kendi yaptığı roket ile uçuş yapan Mike Hughes bu deney sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti.

'Dünya düzdür' dedi, kendini uzaya fırlattı!

Dünya'nın düz olduğuna inanan ve bunu kanıtlamak için daha önce de kendi ürettiği roketle kendini atmosfere fırlatmak isteyen Mike Hughes benzer bir girişim sonucu hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, 64 yaşındaki Hughes, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Barstow'da ev yapımı ve buharla çalışan roketiyle kendini havaya fırlattı ancak roket yere çakıldı.

Hughes bu fırlatma işlemini yeni programları 'Homemade Astronauts' (Ev Yapımı Astronotlar) için hayata geçirmişti. Hughes'ın roketle birlikte yer küreden 1.5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

San Bernardino Polis Departmanı bir kişinin çölde roketin yere çakılması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı ama ölen kişinin kimliğini henüz paylaşmadı.

Ancak olay yerinde bulunan ve Hughes'ın iş partneri Waldo Stakes, arkadaşının ölümünü doğruladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
İran'dan korkutan haber geldi!İran'dan korkutan haber geldi!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
dünya düzdür Mike Hughes roket

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

Diğer Haberler
İran'dan korkutan haber geldi!

İran'dan korkutan haber geldi!

Korkulan oluyor: İki ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: İki ülkeye daha sıçradı

380 yabancı karantina altına alındı!

380 yabancı karantina altına alındı!

Malezya başbakanı istifa etti!

Başbakan istifa etti!

Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.