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Dünya Ehl-i Beyt Vakfı'ndan, Yemen ve Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun: - "Emperyalizm ve siyonizmin Suudi Arabistan'ı kullanarak Yemen halkına yaşattığı vahşet, tarihimizin ve çağımızın en büyük katliamlarından biridir" - "İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan ve Suudi Krallığı tarafından bizzat organize edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesini, şiddetle lanetliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Yemen'deki çatışmalar ile gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Altun, Yemen'den gelen haberleri büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalizm ve siyonizmin Suudi Arabistan'ı kullanarak Yemen halkına yaşattığı vahşet, tarihimizin ve çağımızın en büyük katliamlarından biridir. Bugüne kadar Yemen'de 300 bin dolayında insanın öldürüldüğü, 14 milyon insanın açlık ve ölümle karşı karşıya olduğu bir trajedi yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu katliama, Birleşmiş Milletler ve dünya ülkelerinin yeteri kadar ilgi göstermemesi, ayrı bir üzüntüdür."

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin de değerlendirme yapan Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan ve Suudi Krallığı tarafından bizzat organize edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesini, şiddetle lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve yüce adaletimizin gayretli çalışmalarıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin cezalandırılacağı umudu ve beklentisi devam etmektedir. Her türlü terör ve din adına dünyada yaşatılan terör, şiddet ve insan ayrımını lanetliyoruz. Çünkü yüce dinimiz sevgi, merhamet, adalet ve medeniyet dinidir."

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Cemal Kaşıkçı Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Fermani Altun Suudi Arabistan

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