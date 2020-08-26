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Dünya Ekomomik Forumu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu, korona salgını ile mücadele kapsamında bu yıl iptal edildi.

Dünya Ekomomik Forumu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

İsviçre’nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) önümüzdeki Ocak ayında düzenlenmeyecek.

Dünya Ekonomik Forum Genel Müdürü Alois Zwinggi, forumun yeni tip korona salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Korona salgını nedeniyle İsviçre turizminin zor günler yaşadığını belirten Davos Turizm Başkanı Paul Petzold, Dünya Ekonomik Forum toplantılarının iptal edilmesi zor durumda olan Davos turizmine büyük bir darbe olarak değerlendirdi. Petzold, salgın nedeniyle Davos’ta düzenlenen diğer kongrelerin de iptal edilmesiyle birlikte zor günler geçirdiklerini, WEF’in iptaliyle şok olduklarını açıkladı.

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