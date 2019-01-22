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Dünya Ekonomik Forumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu başladı - Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak - Bu yılki zirveye BMGK üyesi ülkelerin liderleri katılmıyor - Zirvede küreselleşme, iklim değişiklikleri ticaret savaşları ve yoksullukla mücadele gibi konular önemli başlıklar olacak

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu başladı.

Dünyanın en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla başlayacak.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek, zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

Davos Zirvesi'ne katılan politikacılar ve iş dünyası liderleri daha kapsayıcı bir küreselleşmeyi tartışacak.

Zirvenin ana konuları arasında küreselleşme, ruh sağlığı, iklim değişiklikleri, Çin’de ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, ticaret savaşları, Yemen ve Suriye krizi, popülizmin yükselişi, göç sorunu, yoksulluklar mücadele ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci, teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, ruh sağlığı, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme gibi başlıklar olacak. Toplantılarda, küreselleşmenin kapsayıcı olabilmesi için uluslararası iş birliğinin önemi ele alınacak.

- BMGK üyesi ülkelerin liderleri katılmıyor

49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi temsilcisi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın devlet başkanları veya başbakan düzeyinde katılmaması dikkat çekti.

Geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra zirveye ABD'li bakanların son anda katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Parlamentonun reddettiği Brexit anlaşmasına alternatif oluşturmak için muhalefet partileri, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve sendikalarla görüşmelere hız vereceğini açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May ile sarı yeleklilerin gösterilerine devam etmesinden dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede yer almayacak.

- Gözler Merkel'de

60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardem, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Peru Devlet Başkanı Paul Kagame, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan ve İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.

Çok uluslu şirketlerin üst düzey yetkililerinin zirvede yeni pazar arayışında olması beklenirken, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, küresel sağlık için finansal inovasyon konusuna odaklanan bir forumda, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ise birçok panelde konuşma yapacak.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, ABD'li sihirbaz David Blaine, 30 yıl önce HTML programlama dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ (WWW) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurmuş olan İngiliz bilgisayar profesörü Tim Berners-Lee ve Uber’in üst yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi katılımcılar arasında bulunuyor.

- Türkiye'den iki bakan katılacak

Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak

Albayrak ve Pekcan, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen iş insanlarıyla görüşmeler yapacak.

Ayrıca zirveye her yıl olduğu gibi Türkiye’den iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak. Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Sabancı Holding CEO’su ve Mehmet Göçmen, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç zirvede yer alacak.

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49. Dünya Ekonomik Forumu davos zirvesi WEF

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