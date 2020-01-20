Dünya Ekonomik Forumu protestolarla başlıyor

Davos'a gelen siviller güvenlik güçlerince sıkı biçimde aramadan geçiriliyor. Yüksek binalar ve tepelerde keskin nişancılar nöbet tutuyor. Bölgeye, akredite olmayan hiç kimsenin girişe izin verilmiyor.

Bölge çevresinde çok sayıda güvenlik noktasında kimlik bilgileri kontrol ediliyor.

İsviçre asker ve polisi, Davos kasabasıyla bağlantılı kara ve demir yollarını sıkı denetliyor.

“Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla 21-24 Ocak’ta 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

Son günlerde Avustralya'nın sembolü haline gelen koala kostümüyle protestoya katılan eylemcilerin liderlerinden Deborah Bugmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "WEF'in gezegenimizi iyileştirmek yerine, mahvettiğini söylemek için bugün buradayım. WEF'in amacı daha güzel bir dünya oluşturmaktı ama tam tersini yapıyorlar." dedi.

"WEF üyesi bin kadar şirket gezegenimizi harap ediyor, koalaların ve diğer hayvanların ölümüne sebep oluyorlar." ifadelerini kullanan Bugmann, yarın Davos kasabasına geçerek, protestolarını orada sürdüreceklerini belirtti.

Bugmann, Davos'a girme izinlerinin olmadığını ifade ederek, "Bununla beraber onlardan izin istemeyeceğiz. Bu, ölüm kalım mücadelesi. Tüm insanların ve koalaların ölmemesi için buradayız." şeklinde konuştu.

- Trump için özel güvenlik önlemleri

Öte yandan, Davos'un üzerinde helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacak olması güvenlik tedbirlerinin daha sıkı yapılmasına neden oluyor.

Davos’taki medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara giriş için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar yapılıyor.