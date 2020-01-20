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  4. Dünya Ekonomik Forumu protestolarla başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu protestolarla başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 21:24 | Son Güncelleme

İsviçre'de, forumun gerçekleştirileceği Davos'a 20 kilometre uzaklıkta gösteri yapmalarına izin verilen yüzlerce kişi, iklim değişikliğinden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) üyesi küresel şirketleri sorumlu tuttu - Protestocuların liderlerinden Deborah Bugmann: - "WEF'in gezegenimizi iyileştirmek yerine mahvettiğini söylemek için bugün buradayım. WEF'in amacı daha güzel bir dünya oluşturmaktı ama tam tersini yapıyorlar"

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Davos kasabasında yarın başlayacak 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) sıkı güvenlik önlemleri ve protestolar dikkati çekiyor.

“Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla 21-24 Ocak’ta 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

İsviçre asker ve polisi, Davos kasabasıyla bağlantılı kara ve demir yollarını sıkı denetliyor.

Bölge çevresinde çok sayıda güvenlik noktasında kimlik bilgileri kontrol ediliyor.

Davos'a gelen siviller güvenlik güçlerince sıkı biçimde aramadan geçiriliyor. Yüksek binalar ve tepelerde keskin nişancılar nöbet tutuyor. Bölgeye, akredite olmayan hiç kimsenin girişe izin verilmiyor.

- İklim değişikliği protestosu

Davos'a 20 kilometre uzaklıktaki otoyolda WEF'i protesto için İsviçre'nin farklı kentlerinden gelen eylemciler renkli görüntüler oluşturdu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto yürüyüşünde yüzlerce kişi, iklim değişikliğinden WEF üyesi küresel şirketlerin sorumlu olduğu yönünde sloganlar attı.

Son günlerde Avustralya'nın sembolü haline gelen koala kostümüyle protestoya katılan eylemcilerin liderlerinden Deborah Bugmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "WEF'in gezegenimizi iyileştirmek yerine, mahvettiğini söylemek için bugün buradayım. WEF'in amacı daha güzel bir dünya oluşturmaktı ama tam tersini yapıyorlar." dedi.

"WEF üyesi bin kadar şirket gezegenimizi harap ediyor, koalaların ve diğer hayvanların ölümüne sebep oluyorlar." ifadelerini kullanan Bugmann, yarın Davos kasabasına geçerek, protestolarını orada sürdüreceklerini belirtti.

Bugmann, Davos'a girme izinlerinin olmadığını ifade ederek, "Bununla beraber onlardan izin istemeyeceğiz. Bu, ölüm kalım mücadelesi. Tüm insanların ve koalaların ölmemesi için buradayız." şeklinde konuştu.

- Trump için özel güvenlik önlemleri

Öte yandan, Davos'un üzerinde helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacak olması güvenlik tedbirlerinin daha sıkı yapılmasına neden oluyor.

Davos’taki medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara giriş için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar yapılıyor.

Katılımcıların dizüstü bilgisayarı, çantaları ve metal eşyaları X-ray cihazlarından geçiriliyor.

Bu yılki Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

Yaklaşık 400 açık ve kapalı oturumun yapılacağı zirve, küresel gündemde öne çıkan gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, küresel ekonominin durumu, paydaşların kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret ve 4'üncü sanayi devrimi gibi çeşitli başlıklara odaklanacak.

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davos zirvesi gösteri protesto

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