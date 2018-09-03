Elazığ'da çıkıyor, tüm dünya peşinde!

Alacakaya ilçesinden çıkarılan, vişne renginde, damarlı yapıya sahip, dekoratif amaçlı yoğun ilgi gören mermer, 4 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor..

60 ülkeye ihraç ediliyor

1 / 19 Seçkin mekanlarda kullanımı için Çinden Hindistana, Dubaiden Katara, Sudandan Fasa, Libyadan İtalyaya, İspanyadan Fransaya kadar geniş bir yelpazeye ihracatı yapılan ve ihracat oranı aylık ortalama 65 bin tona ulaşan vişne mermeri, dünyaya satılıyor..

2 / 19 Bugüne kadar Beyaz Saray, Kabe, Dubai ve Palmiye Adalarındaki lüks oteller, Burç Halife, Victorias Secretin dünya çapındaki mağazaları, Dolce & Gabbana modaevlerinin Güney Afrikadaki mağazaları gibi birçok prestijli mekanı süsledi..

3 / 19 "Dünya çapında prestij kazandı". Alacakaya Mermer ve Maden AŞ Hammadde Üretim Müdürü Abidin Gümüş, 1984ten beri üretimi gerçekleştirilen vişne mermerinin dünyaya sadece Elazığdan ihraç edildiğini söyledi..

4 / 19 "Elazığ vişne mermerinin çıkarıldığı ilk yıllarda İtalyan bir firma aracılığıyla Beyaz Saray, ardından da Kabeye yakın Safa ve Merve tepeleri arasındaki mekanlarda kullanılmasıyla dünya çapında prestij kazandı. ".

5 / 19 "Bu mermer, albenisi ile dünyanın seçkin mekanları için tercih edilen özellikli ürünler arasında." ifadelerini kullanan Gümüş, bunun kendileri içinde önemli bir referans olduğunu vurguladı.".

6 / 19 Gümüş, dünyada nadir bulunan mermerin rengi ve özelliğinden dolayı özellikle elit mekanlarda dekorasyon amaçlı tercih edildiğine dikkati çekerek, benzer ürünler olsa da kalite, damar ve desen özellikleri ile vişne mermerinin fark edildiğini anlattı..

7 / 19 Aylık ihracat ortalama 65 bin ton. Gümüş, Türkiyede mermercilik sektöründe kentin üretilen diğer önemli mermer çeşitleriyle yüzde 8lik paya sahip olduğuna işaret ederek, kent için en önemli marka değerlerin ise vişne mermeri olduğunu söyledi..

8 / 19 "Yıllar önce İtalyada Rosso Levanto adıyla üretilen ve vişne mermeriyle az da olsa benzerlik gösteren mermerin rezervinin tükenmesiyle vişne mermeri dünyada tek olma özelliğini kazandı." diyen Gümüş, kentteki üretimin yüzde 70'ini gerçekleştirdiklerini dile getirdi..

9 / 19 Gümüş, vişne mermerinin 4 kıtaya ihraç edildiğini aktararak, yaklaşık 60 ülkede kullanıldığını kaydetti..

10 / 19 En büyük ithalatçı Çin. Firmanın pazarlama müdürü Uygur asıllı Mirşad Karahan, dünyanın en özel mermerleri arasında yer alan vişne mermerinin daha çok Çin, Honkong, Hindistan, Singapur ve Malezya gibi ülkeler tarafından tercih edildiğini söyledi..

11 / 19 Çin'in en büyük ithalatçı konumunda olduğunu ve yıllık üretimlerinin yüzde 80'ini Çine ihraç ettikleri bilgisini veren Karahan, Moloz üretimi aylık yaklaşık 4 bin ton olduğunu söyledi..

12 / 19 Karahan, "Bunları genellikle Çinden gelen müşterilerimiz alıyor. Mermeri kesip, montaj yapıp plaka haline getiriyorlar. Aylık blok üretimimiz yaklaşık 2 bin ton. Müşterinin talebine göre blok üretimini daha da artırabiliyoruz." diye konuştu..

13 / 19 "Çinde kırmızı renk çok popüler". Çinli iş adamı Yuan Kaiging Chen de Çinde kırmızı rengin kişiye şans ve para getirdiğine, kötü ruhları ve kötülükleri bulundukları ortamdan uzaklaştırdığına inanıldığını anlattı..

14 / 19 Çinde vişne mermerine talebin yüksek olduğunu belirten Chen, "Çinde kırmızı renk çok popüler. Bu yüzden genellikle döşemelerde kırmızı renk tercih ediliyor. Rengi ve damarlı yapısından dolayı insanlar sevdiği için buraya gelip bu vişne mermerinden alıyoruz. şeklinde konuştu..

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