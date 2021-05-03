Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü nedir? Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü mesajları ve sözleri

Her mesleğin kendi içerisinde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple birçok mesleğin, önemini hatırlamak ve o mesleği kendine görev edinen çalışanlarını motive etmek için kendine ait bir günü bulunmaktadır. Elektrik - Elektronik Mühendisleri Günü ise her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanır.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ