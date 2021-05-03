Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü nedir? Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü mesajları ve sözleri

Her mesleğin kendi içerisinde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple birçok mesleğin, önemini hatırlamak ve o mesleği kendine görev edinen çalışanlarını motive etmek için kendine ait bir günü bulunmaktadır. Elektrik - Elektronik Mühendisleri Günü ise her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanır.
Bindiğimiz arabadan uzay aracına, kullandığımız telefonlardan masa lambamıza… Hepsinde sizden bir iz var! 3 Mayıs Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü kutlu olsun!
Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle 3 Mayıs Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Gününüzü kutlarım.
İyi bir mühеndis, kеndini güncеllеmеyi bilеn biridir. 3 Mayıs Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü kutlu olsun!
Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. 3 Mayıs Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü kutlu olsun!
Yaşamı kolaylaştıran, hayata verimlilik katan ve fikirleri ile her daim üretkenlik gösteren tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının 3 Mayıs Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü kutlu olsun!
Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. 3 Mayıs Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Gününüzü kutlarım.
Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin 3 Mayıs Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Gününüzü kutlarım.