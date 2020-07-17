Dünya Emoji Günü: Apple ve Google en yeni emojilerini yayınladı!

Dünya Emoji Günü için bugün dünyanın dört bir yanında, Instagram'da WhatsApp'ta hatta diğer birçok sosyal medya platformunda delicesine emoji kullanılıyor. Teknolojinin hayatımıza getirdiği yeni nesil belirli günlerden biri olan Dünya Emoji Günü, sadece emoji kullanımıyla da kalmış değil. Zira, Apple ve Google bu konuda kullanıcılarına oldukça hoş bir sürpriz hazırladılar.

APPLE 13 EMOJİSİNİ YAYINLADI

Apple, Emoji 13.0'a ait 13 emojiyi bugüne özel olarak yayınladı. Apple'ın yayınladığı emojilerde Dodo isimli nesli tükenmiş bir kuş, bir matruşka, bir pinata, tamal isimli Amerika kıtasında yaygın olan bir yemek, bir madeni para, gerçek bir insan kalbi, gerçek bir insan akciğeri, yeni bir parmak emojisi, bir ninja, bir bumerang, transeksüel birey simgesi ve son olarak kahveli soğuk bir içecek yer alıyor. Aralarında en beğendiğimizin ise soğuk içecek olduğunu söylemeliyiz. Zira, emoji bu sıcak havalarda insanın içini soğutacak cinsten.

APPLE EMOJİLERİ İÇİN BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

Emojileri beğendiyseniz, size hem iyi hem de iyi kötü haberin vakti gelmiş demektir. İyi haber, bu emojiler sadece bir başlangıç. Apple Emoji 13.0 ile toplam 117 emoji daha kullanıma sunacak. Kötü haber ise bu emojileri şu an kullanamayacak olmamız. Çünkü bu emojilerin iOS 14 güncellemesi ile birlikte iPhone, iPadOS 14 güncellemesi ile birlikte iPad, MacOS Big Sur güncellemesi ile de MacBook cihazlara eklenmesi bekleniyor. Kötü haberi de verdiğimize göre şimdi Google tarafındaki sürprize geçelim.