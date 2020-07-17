HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünya Emoji Günü: Apple ve Google en yeni emojilerini yayınladı!

Dünya Emoji Günü: Apple ve Google en yeni emojilerini yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Bu güne özel olarak teknoloji firmaları da kullanıcılarına bir emoji sürprizi hazırlamış durumda. Bu anlamda Apple ve Google, iOS ve Android kullanıcılarına sunacakları yepyeni emojileri görücüye çıkardı.

Dünya Emoji Günü: Apple ve Google en yeni emojilerini yayınladı!

Dünya Emoji Günü için bugün dünyanın dört bir yanında, Instagram'da WhatsApp'ta hatta diğer birçok sosyal medya platformunda delicesine emoji kullanılıyor. Teknolojinin hayatımıza getirdiği yeni nesil belirli günlerden biri olan Dünya Emoji Günü, sadece emoji kullanımıyla da kalmış değil. Zira, Apple ve Google bu konuda kullanıcılarına oldukça hoş bir sürpriz hazırladılar.

APPLE 13 EMOJİSİNİ YAYINLADI

Apple, Emoji 13.0'a ait 13 emojiyi bugüne özel olarak yayınladı. Apple'ın yayınladığı emojilerde Dodo isimli nesli tükenmiş bir kuş, bir matruşka, bir pinata, tamal isimli Amerika kıtasında yaygın olan bir yemek, bir madeni para, gerçek bir insan kalbi, gerçek bir insan akciğeri, yeni bir parmak emojisi, bir ninja, bir bumerang, transeksüel birey simgesi ve son olarak kahveli soğuk bir içecek yer alıyor. Aralarında en beğendiğimizin ise soğuk içecek olduğunu söylemeliyiz. Zira, emoji bu sıcak havalarda insanın içini soğutacak cinsten.

Apple Emoji

APPLE EMOJİLERİ İÇİN BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

Emojileri beğendiyseniz, size hem iyi hem de iyi kötü haberin vakti gelmiş demektir. İyi haber, bu emojiler sadece bir başlangıç. Apple Emoji 13.0 ile toplam 117 emoji daha kullanıma sunacak. Kötü haber ise bu emojileri şu an kullanamayacak olmamız. Çünkü bu emojilerin iOS 14 güncellemesi ile birlikte iPhone, iPadOS 14 güncellemesi ile birlikte iPad, MacOS Big Sur güncellemesi ile de MacBook cihazlara eklenmesi bekleniyor. Kötü haberi de verdiğimize göre şimdi Google tarafındaki sürprize geçelim.

GOOGLE EMOJİLERİN TAMAMINI GÖSTERDİ

Google'ın Dünya Emoji Günü'ne özel olarak yaptığı paylaşım ise buzdağının görünen kısmına değil, tamamına odaklanıyor. Zira Google Android 11'e ekleyeceği 117 emojinin 117'sini de paylaşmış durumda.

Google Emoji

117 emojiyi oluştururken Google, 55 cilt rengine ve cinsiyet rengine yer vermiş. Hayvan emojileri için ise Monterey Bay Akvaryumu ve Victoria Bug Hayvanat Bahçesi ile birlikte çalışmış. Biz de onların vesilesiyle Dünya Emoji Günü'nüzü kutlamış olalım :) kutlu olsun efendim.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Gmail kullanıcılarına müjde! Tamamen yenileniyorGmail kullanıcılarına müjde! Tamamen yenileniyor
MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'na eşcinsellik yanıtı! 'Bu beyefendinin...'

Diyanet İşleri Başkanı'na eşcinsellik yanıtı! 'Bu beyefendinin...'

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hubble'ın emekliliği gecikiyor: NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını tekrar erteledi

Nasa kötü haberi verdi: Hubble bir süre daha emekli olamıyor!

Uygun fiyatlı Galaxy S20 geliyor!

Uygun fiyatlı Galaxy S20 geliyor!

Gmail, baştan aşağıya yenilecek

Gmail kullanıcılarına müjde! Tamamen yenileniyor

Apple Music pil canavarı çıktı

Apple'ın uygulaması pil canavarı çıktı!

Bu çip depresyona iyi gelecek

Elon Musk sizi depresyondan da kurtaracak! Bakın nasıl...

TikTok için cezalar kesilmeye başlandı

TikTok'a büyük ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.