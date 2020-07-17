Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Neden 17 Temmuz Dünya Emoji Günü kutlanır?

Telefonlarımızda, bilgisayarlarımız da hatta mektup yazarken, not bırakırken bile severek kullandığımız emojilerin bir kutlama günü olduğunu biliyor muydunuz? Şaşkın surat ifadesinden gülen yüze, çekirdek aileden dans esen erkeğe, yüzlerini kapatan maymundan bisiklet süren kadına kadar hayatımızdaki her anı neredeyse emoji haline getirip onları bol bol kullanıyoruz. Bu ifadelerin hepsi sözsüz de olsa evrensel bir dil olduğu için, iletişim kolaylığı açısından oldukça faydalı.

Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Geçtiğimiz yıl Google ve Apple ortak çalışmalar yaparak Dünya Emoji Günü’nde engelli emojilerini duyurmuş ve uygulamalara eklemişti. Bu çalışmayla engelli bireyler için farkındalık oluşturan ve takdir toplayan teknoloji şirketleri, tanıttıkları yeni emojiler kısa sürede kullanıcılar tarafından beğenilerek, uygulamalarda kullanılmaya başlandı.

Bu yıl Dünya Emoji Günü’nde yeni emojiler eklenecek mi?

Geçtiğimiz yıl Google ve Apple ortak çalışmalar yaparak Dünya Emoji Günü’nde yeni emojiler tanıtmıştı. Dev teknoloji şirketlerinden bu yıl yeni emojiler ekleneceğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.