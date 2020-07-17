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Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Neden 17 Temmuz Dünya Emoji Günü kutlanır?

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2020 08:07 | Son Güncelleme

2014 yılından bu yana her yıl kutlanan Dünya Emoji Günü yayılmaya devam ettikçe hakkında merak edilen sorular da artıyor. Peki 17 Temmuz’da kutlana Dünya Emoji Günü nedir? Dünya Emoji Günü nasıl ortaya çıkmıştı ve ilk ne amaçla kutlanmıştır? Telefonlarımızda ve birçok uygulamada kullanmayı çok sevdiğimiz emojiler için kutlanan özel günün detayları haberimizde…

Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Neden 17 Temmuz Dünya Emoji Günü kutlanır?

Telefonlarımızda, bilgisayarlarımız da hatta mektup yazarken, not bırakırken bile severek kullandığımız emojilerin bir kutlama günü olduğunu biliyor muydunuz? Şaşkın surat ifadesinden gülen yüze, çekirdek aileden dans esen erkeğe, yüzlerini kapatan maymundan bisiklet süren kadına kadar hayatımızdaki her anı neredeyse emoji haline getirip onları bol bol kullanıyoruz. Bu ifadelerin hepsi sözsüz de olsa evrensel bir dil olduğu için, iletişim kolaylığı açısından oldukça faydalı.

Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Geçtiğimiz yıl Google ve Apple ortak çalışmalar yaparak Dünya Emoji Günü’nde engelli emojilerini duyurmuş ve uygulamalara eklemişti. Bu çalışmayla engelli bireyler için farkındalık oluşturan ve takdir toplayan teknoloji şirketleri, tanıttıkları yeni emojiler kısa sürede kullanıcılar tarafından beğenilerek, uygulamalarda kullanılmaya başlandı.

Bu yıl Dünya Emoji Günü’nde yeni emojiler eklenecek mi?

Geçtiğimiz yıl Google ve Apple ortak çalışmalar yaparak Dünya Emoji Günü’nde yeni emojiler tanıtmıştı. Dev teknoloji şirketlerinden bu yıl yeni emojiler ekleneceğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Dünya Emoji Günü neden 17 Temmuz’da kutlanıyor?

2014 yılından bu yana her yıl 17 Temmuz’da kutlanan Dünya Emoji Günü ile birlikte hayatımıza yeni emojiler eklenmeye devam ediyor. Peki neden 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor? Android ve iPhone’un telefonların emoji kısmında “takvimi” temsil eden emojide bu tarih bulunduğu için 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor.

İlk emojiyi kim buldu? Emojilerin fikir babası kim?

NTT DoCoMo şirketinde çalışan Japon arayüz tasarımcısı Shigetaka Kurita'nın 1999 yılında 12X12 piksel olarakl hazırladığı ilk görseller emojilerin temelini attı. Mesaj uzunluğunu kısaltan ve kolay ifade edilebilen görseller olduğu için kısa sürede sevilerek kullanılmaya başlandı.Kurita’nın çalışmaları; manga sanatı ve sokak levhaları ile de kullanılaray hayatın parçası olmaya başladı.

Gülen yüz emojisini ilk kim buldu?

Gülen yüz emojisinin tarihi 1960’larda başladı.Bir Amerikan şirketi çalışanlarını motive etmek için bir fikre ihtiyaç duydu ve ressam Harvey Ball’ın kapısını çaldı. Ball 1963 yılında 45 dolar karşılığında Gülen Yüz yaparak şirkete bunu sattı. Ardından Fransız Franklin Loufrani, Gülen Yüz emojisinin tüm haklarını satın alarak her alanda kullanılmasına katkı sağladı.


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