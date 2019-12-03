Dünya Engelliler Günü'nde engelliler mehteran gösterisi yaptı

Memiş, "İnsanlar bu durumu söylemekten imtina ederlerdi ve özellikle devletin yaptığı özel çalışmalarla herkes kendi bireylerini tamamıyla yaşam içerisine katmaya başladı." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sosyal devlet ilkesini tam manasıyla gözlemlediklerini belirterek, engelli ve özel bireyleri 10-15 yıl öncesine kadar sokakta fazla göremediklerini anlattı.

Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinin denetimini yaptıklarını vurgulayan Memiş, "Erzurum'da yaklaşık 7 bin kişi evde bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Bizim bir yılda Erzurum'da yaptığımız sosyal yardım 450 milyon liranın üzerinde, bu müthiş bir rakam. Devlet, özel bireylerinden, engelli vatandaşlarından veya muhtaç ailelerinden bütçeden kesinti yapamaz. Biz, bizim kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızı asla geri çevirmeyeceğiz. Devlet, hırsızlığı, yolsuzluğu, kamu kaynağından peşkeş çekenleri önlesin. Devlet, fakire, fukaraya veya engelliye yardımı nasıl engeller? Böyle bir şey kesinlikle yok." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Engelliler Günü'nü farkındalık günü olarak kutladıklarını söyledi.

Her insanın imkanlara, kaynaklara ve fırsatlara eşit şekilde ulaşabilmesi ve yararlanabilmesi konusunda yasal haklarının olduğuna vurgu yapan Sekmen, "Bu hakların kullanılması sürecinde birtakım zorluklar yaşanmasına sebep olacak bazı insani haller vardır ki bunlardan birisi ve başlıcası engellilik ve kısıtlılık halidir." dedi.