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Dünya Engelliler Günü'nde engelliler mehteran gösterisi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Engelli Mehteran Takımı'nın gösterisi büyük beğeni topladı

Erzurum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Engelli Mehteran Takımı gösteri yaptı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan program, engellilerin Kur'an-ı Kerim okumasıyla devam etti.

Programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde bulunan engellilerin oluşturduğu "Engelli Mehteran Takımı"nın gösterisi protokol ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sosyal devlet ilkesini tam manasıyla gözlemlediklerini belirterek, engelli ve özel bireyleri 10-15 yıl öncesine kadar sokakta fazla göremediklerini anlattı.

Memiş, "İnsanlar bu durumu söylemekten imtina ederlerdi ve özellikle devletin yaptığı özel çalışmalarla herkes kendi bireylerini tamamıyla yaşam içerisine katmaya başladı." dedi.

Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinin denetimini yaptıklarını vurgulayan Memiş, "Erzurum'da yaklaşık 7 bin kişi evde bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Bizim bir yılda Erzurum'da yaptığımız sosyal yardım 450 milyon liranın üzerinde, bu müthiş bir rakam. Devlet, özel bireylerinden, engelli vatandaşlarından veya muhtaç ailelerinden bütçeden kesinti yapamaz. Biz, bizim kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızı asla geri çevirmeyeceğiz. Devlet, hırsızlığı, yolsuzluğu, kamu kaynağından peşkeş çekenleri önlesin. Devlet, fakire, fukaraya veya engelliye yardımı nasıl engeller? Böyle bir şey kesinlikle yok." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Engelliler Günü'nü farkındalık günü olarak kutladıklarını söyledi.

Her insanın imkanlara, kaynaklara ve fırsatlara eşit şekilde ulaşabilmesi ve yararlanabilmesi konusunda yasal haklarının olduğuna vurgu yapan Sekmen, "Bu hakların kullanılması sürecinde birtakım zorluklar yaşanmasına sebep olacak bazı insani haller vardır ki bunlardan birisi ve başlıcası engellilik ve kısıtlılık halidir." dedi.

- "Belediye olarak yaklaşık bin civarında araç dağıttık"

Sekmen, "Yakın bir zamana kadar engelli olmak sanki toplumda ayıpmış, kabahatmiş gibi algılanır ve aileler engelli çocuklarını toplum içerisine çıkarmazlardı ama hamdolsun bu anlayış değişti. Artık engelli olmak kabahat ve suç değil, hepimizin karşı karşıya olduğu konumdur. Belediye olarak engelli kardeşlerimizin yaşantılarıyla ilgili önemli çalışmaları yapıyoruz. Hükümetimiz de son 20 yıldır bu alanda küçümsenmeyecek kadar adımlar attı. Belediye olarak yaklaşık bin civarında akülü ve aküsüz araç dağıttık, bunların bakım ve onarımlarını yaptık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Erzurumlu tiyatrocuların gösteriyle devam eden program, engelli Kürşat Karaavcı'nın ney dinletisiyle sona erdi.

Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, engelli vatandaşlar ile yakınları katıldı.

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