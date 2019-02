Epilepsi hastalığının kendini çeşitli türde nöbetlerle belli eden ve toplumdaki yaygınlığı genellikle gerçek oranlardan daha az tahmin edilen bir hastalık olduğu belirtildi.

Her yıl Şubat ayının 2. Pazartesi gününün Dünya Epilepsi Günü olarak kabul edildiğini kaydeden Özel İmperial Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Aydın, epilepsinin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ancak insanların büyük çoğunluğunun bu hastalıklarını sakladığını söyledi.

Dünyada 65 milyon epilepsi hastası olduğunun tahmin edildiğini ve her yıl yaklaşık 2.4 milyon yeni epilepsi hastasının bu rakama eklendiğini kaydeden Aydın “Ülkemizde bu sayı 750 bin civarındadır. Epilepsi hastaları ne yazık ki saklanmakta, bunun sonucunda etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Toplumun yanlış ön yargılarıyla bu hastaların yaşam kaliteleri de düşmektedir. Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80’i tedaviye ulaşamazlar. Ülkemizde ise toplumda epilepsi nöbetlerinin tam olarak tanınmaması, epiletik çocuğu olan anne babaların çocuklarını, gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları, bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma, iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmazlar, hatta bilim, sanat, yöneticilik gibi alanlarda büyük başarılar elde edebilirler. Örnek verecek olursak Rus yazarlar Tolstoy ve Dostoyevski akla gelecek örneklerdir” dedi.

“Epilepsi hastalığı hiç bir neden olmadan ortaya çıkabildiği gibi; beyin ve beyin zarlarını etkileyen enfeksiyonlar, kaza ve travmalar, kanamalar, damar hastalıkları, beslenme bozuklukları, metabolik hastalıklar olarak da ortaya çıkabilmektedir” diyen Dr. Mustafa Aydın “Epilepsi hastalığı erkek ve kadınlarda eşit şekilde görülmektedir. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülmektedir. Epilepsi nöbetleri baygınlık, vücutta kasılma, ağızdan köpük gelme şeklinde olabileceği gibi yalnızca donup kalma, boş bakma, yutma hareketleri, sıçrayıcı anormal kol-bacak hareketleri, duyma ve algı bozuklukları şeklinde de olabilir. Epilepsi nöbeti genellikle 2-3 defa içinde kendiliğinden sonlanır” ifadelerini kullandı.

Epilepsi nöbeti sırasında yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Aydın “Hasta nefes alırken giysileri gevşetilmeli, hastanın ağzı bir kaşık yardımıyla açılmamalı, hastanın vücuduna kesinlikle kuvvet uygulama yapılmamalı ve hastaya kolonya-alkol gibi ürünler koklatılmamalı. Uzayan nöbetlerde hasta koşullarına uygun müdahale de bulunmalı” diye konuştu.

Epilepsi hastalığının tanısı ve tedavisi ile ilgili de bilgiler veren Aydın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hastanın nöbetlerinin hasta ve yakınları tarafından (görgü tanıkları) tanımlanması önemlidir. Teknolojinin gelişmesiyle video kaydının kolaylaştırılması tanısal anlamda çok katkı sağlamaktadır. EEG, 1950 yılından beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ile beynin ürettiği elektriksel aktivite EEG her yaş grubuna uygulanan bir incelemedir. Epilepsi hastalarında nedene yönelik olarak yani etyolojik çalışma olarak mutlaka beyin görüntülenmesi (CT, MR) da yapılması gerekmektedir. Epilepsi tedavisi ilaç temellidir. İlaç tedavisinde en önemli nokta hasta nöbetlerini durdurmaya yönelik olarak; seçilen ilaçların düzenli ve planlı kullanımıdır. Her beş hastanın dördünde uygun ilaçlar seçildiğinde ve yeterli doz kullanıldığında düzenli bir şekilde kullanılırsa nöbetler ortadan kalkar. Düzenli kontrol esastır. İlaç tedavisi kontrol altına alamadığı durumda cerrahi tedavisi ve pil tedavisi seçenekleri de mevcuttur. Tedavinin yanında hastalar diyetlerine de dikkat etmelidirler. Karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Ayrıca çay, kahve, alkol, kola gibi içeçeklerden de uzak durmak gerekir. Son olarak epilepsi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Nöbetler başladığında mutlaka bir nöroloji uzmanına müracat edin. Nöbetlerinizin hayatınızı etkilemesine izin vermeyin.”