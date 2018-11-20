"Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi" Dalaman'da kuruluyor

Akdeniz-Ege bölgesinin birleştiği noktada Dalaman'ın öne çıktığını belirten Öztürk, "Dalaman olmasının nedeni, idari erkin bu konudaki vizyonu, samimiyeti, yaklaşım biçimi ve konuya duyarlılığı. Havalimanının yeni ve uluslararası standartlarda erişilebilir, turizme uygun ve merkeze yakın olması." diye konuştu.

Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Öztürk, yaptığı konuşmada, Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk ile 8 yıl önce başlattıkları proje kapsamında, Türkiye'de 7 bölgeyi pilot uygulama olarak belirlediklerini söyledi.

Dalaman Belediyesince merkezin kurulacağı yerin tahsis edileceği, merkezin de bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Güzergah belirlemeden tanıtım stratejilerine, eylem planının hazırlanmasından yer tahsisine kadar birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, "Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi"nin Dalaman'da kurulmasına karar verildi.

Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı "Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi" kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplantı düzenlendi.

Dünya Engelliler Birliğinin güçlü ve büyük bir ağa sahip olduğunu anlatan Öztürk, Dalaman Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını anlattı.

"Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi Dalaman'a kuruluyor. Haziran'dan bu yana altyapı çalışmaları sürüyor. Yer tahsisinin ardından resmen kurulmuş olacak." diyen Öztürk, bunun önemli olduğunu aktardı.

Teknik ekibin erişilebilir bir güzergah belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Öztürk, yönetmeliğin daha önce Dalaman Belediye Meclisinde kabul edildiğini hatırlattı.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da Dünya Engelliler Birliği ile kenti ulaşılabilir, erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent durumuna getirmek istediklerine değindi.

Güzel bir çalışma içinde olduklarını bildiren Şaşmaz, "Kendilerinin de talepleri üzerine Dünya Engelliler Birliği'nin 'Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi' Dalaman'da kurulacak." dedi.

