HABER

"Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi" Dalaman'da kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk: - "Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi Dalaman'a kuruluyor. Haziran'dan bu yana altyapı çalışmaları sürüyor. Yer tahsisinin ardından resmen kurulmuş olacak"

Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, "Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi"nin Muğla'nın Dalaman ilçesine kurulacağını, altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı "Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi" kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplantı düzenlendi.

Güzergah belirlemeden tanıtım stratejilerine, eylem planının hazırlanmasından yer tahsisine kadar birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, "Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi"nin Dalaman'da kurulmasına karar verildi.

Dalaman Belediyesince merkezin kurulacağı yerin tahsis edileceği, merkezin de bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Öztürk, yaptığı konuşmada, Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk ile 8 yıl önce başlattıkları proje kapsamında, Türkiye'de 7 bölgeyi pilot uygulama olarak belirlediklerini söyledi.

Akdeniz-Ege bölgesinin birleştiği noktada Dalaman'ın öne çıktığını belirten Öztürk, "Dalaman olmasının nedeni, idari erkin bu konudaki vizyonu, samimiyeti, yaklaşım biçimi ve konuya duyarlılığı. Havalimanının yeni ve uluslararası standartlarda erişilebilir, turizme uygun ve merkeze yakın olması." diye konuştu.

Dünya Engelliler Birliğinin güçlü ve büyük bir ağa sahip olduğunu anlatan Öztürk, Dalaman Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını anlattı.

"Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi Dalaman'a kuruluyor. Haziran'dan bu yana altyapı çalışmaları sürüyor. Yer tahsisinin ardından resmen kurulmuş olacak." diyen Öztürk, bunun önemli olduğunu aktardı.

Teknik ekibin erişilebilir bir güzergah belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Öztürk, yönetmeliğin daha önce Dalaman Belediye Meclisinde kabul edildiğini hatırlattı.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da Dünya Engelliler Birliği ile kenti ulaşılabilir, erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent durumuna getirmek istediklerine değindi.

Güzel bir çalışma içinde olduklarını bildiren Şaşmaz, "Kendilerinin de talepleri üzerine Dünya Engelliler Birliği'nin 'Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi' Dalaman'da kurulacak." dedi.

Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!
Bakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağızBakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız
İBB'nin 2019 bütçesi kabul edildiİBB'nin 2019 bütçesi kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dalaman Dünya Engeliler Birliği Dünya Engelliler Vakfı turizm

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.