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'Dünya Erkek Güzeli' yarışmasında Türkiye'yi Ege Karabenli temsil edecek! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 10:23
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5-23 Kasım'da Vietnam'da gerçekleşecek olan dünya çapındaki erkek güzellik yarışması Mr. World'de Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu. Ege Karabenli sosyal medyadaki pozlarıyla adından söz ettirdi. Karabenli yorum yağmuruna tutuldu.

'Dünya Erkek Güzeli' yarışmasında Türkiye'yi Ege Karabenli temsil edecek! Sosyal medya onu konuştu

İlk defa 1996 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen Mr. World yarışması, bu yıl Vietnam’da dünyanın dört bir yanından katılımcılarla gerçekleşecek. Türkiye’yi bu yılki yarışmada 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil edecek.

Ege Karabenli, daha önce Miss & Mr Model of Turkey 2018 Yarışması'nın Future kategorisine seçilmişti.

Şimdi ise Mr. World yarışmasına katılacak olan Ege Karabenli bu mutluluğunu sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile paylaştı.

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Karabenli; ''Herkese merhaba! Hemen ufak bir bilgi vererek başlayayım; Kasım ayında Vietnam’da düzenlenecek Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Yaklaşık iki buçuk aydır bu yarışma için hazırlanıyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Daha önce bir yarışmaya katılmıştım ve modellik kariyerime öyle adım atmıştım, ancak bu deneyim çok farklı bir seviyede.

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Dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil etmek için gelen birçok gençle farklı kategorilerde yarışacağız. Umarım benim için güzel bir deneyim olur. Desteklerinizi bekliyorum ve yarışma sürecini güncel olarak paylaşacağım. Oraya vardığımda yeniden sizlerle yeni videolar paylaşacağım.'' dedi.

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YORUM YAĞDI

Ege Karabenli'nin sosyal medya hesabındaki pozları ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Karabenli'ye; 'çok yakışıklı', 'kesin derece alır' gibi yorumlar yapıldı.

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Ege Karabenli
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