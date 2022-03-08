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Dünya Erkekler Günü var mı? Dünya Erkekler Günü ne zaman?

08.03.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları devam ederken Dünya Erkekler Günü'nün de olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Dünya Erkekler Günü de vardır ve 1999 yılından beri kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü ilk kez Trinidad-Tobago'da kutlanmıştır. İşte Dünya Erkekler Günü ile ilgili merak edilen detaylar...

Dünya Erkekler Günü var mı? Dünya Erkekler Günü ne zaman?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları, "Dünya Erkekler Günü var mı?" sorusunu beraberinde getirdi. 1999 yılından bu yana kutlanan Dünya Erkekler Günü'nü Birleşmiş Milletler de destekliyor. Ayrıca Dünya Erkekler Günü, 2016'da birçok ülke tarafından da kabul edildi. İşte Dünya Erkekler günü ile ilgili detaylar ve tarihi...

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Erkekler Günü, 19 Kasım'da kutlanır. Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) olarak da bilinir. Bu gün, ilk olarak İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992'de ortaya atıldı. Ancak resmi olarak 1999'da kabul edildi ve kutlama Trinidad-Tobago'da yapıldı.

Dünya Erkekler Günü 70'den fazla ülkede desteklenir ve kutlanır. UNESCO'da dile getirilen bu gün hakkında Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " ifadeleri kullanıldı. Dünya Erkekler Günü'nün kutlanmasının maksadı, cinsiyet arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu duruma dikkat çekmek, erkeklerin yaşadığı cinsiyet eşitsizlikleri gibi konuları içeriyor.

Dünya Erkekler Günü var mı? Dünya Erkekler Günü ne zaman?

KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR? 8 MART'TA NE OLDU?

Birleşmiş Milletler'in "Dünya Kadınlar Günü" diye tanımladığı 8 Mart'ta her sene Kadınlar Günü kutlanır. 8 Mart 1857'de Amerika New York'ta tekstil sektöründe çalışan kadınlar, daha iyi çalışma şartları için grev yaptı. Grev sırasında çıkan yangın, 120 kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. 120 kadın fabrikada çıkan yangından, kapı önüne kurulan barikat yüzünden kaçamadı ve can verdi. Bu olaydan 52 yıl sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanmasına karar verildi.

Uluslararası bir gün olan Kadınlar Günü'nde siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, kadın haklarına dikkat çekilmesi hedeflenir.

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