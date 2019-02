Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluk yarışmasına katıldı

Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye’nin kendi sporuna, kendi müziğine ve kendi değerlerine sahip çıkması gerektiği belirterek, “Türkiye kendi karakteristik özelliği ile, kendi zengin kültürü ile, dünyada ilgi çeken daha cazibe merkezi haline gelen bir ülke olur” dedi.

Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen okçuluk yarışmasına katıldı. Programa Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda sporcu ile vatandaşlar katıldı. 13 ilden 41 kulübün 330 sporcuyla katıldığı yarışma büyük ilgi görürken, yarışmanın sonunda derece alan oyunculara ödülleri Bilal Erdoğan tarafından verildi.

Programa katılan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 31 Mart’tan sonra göreve geldiklerinde de bu tür hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Yıldırım, "On sene evvel okçuluğun adını duyan yoktu. Ben de KİPTAŞ’ta hizmet ederken hasbel kader okçulukla alakalı Okmeydanı’ndaki Okçuluk Vakfı’nın bulunduğu yerde hem projesini hem de inşaatını yapmak bize nasip oldu. Ondan sonra da vakıf kuruldu. Sayın Bilal bey o vakfın hem kurucu üyesi hem de hamisi oldu. Yani okçuluk sporunun hamisi oldu. Ben bu kadar Türkiye çapında, dünya çapında Türkiye’nin buralara geleceğini şahsen bu kadar tahmin etmiyordum. Ben kendilerini bu okçuluğa verdiği ve diğer hizmetlerinden dolayı da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da 31 Mart’tan sonra da belediyemiz bu tür hizmetlerimizi üzerine koyarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise belediye olarak spor aktivitelerine önem verdiklerini ifade ederek, "Bizim tarih boyunca yaptığımız birçok spor dalları var. İşte okçuluğundan tutun da güreşe kadar ve daha bir çok oyunlarımız var. Ama son yıllarda ve asırda hepinizin bildiği gibi bütün dünyayı kasıp kavuran ama 22 kişinin oynadığı, dünyanın seyrettiği spor dallarının arkasından milyonlarca insan gidiyor. Bu farklı bir tablo. Halbuki onun karşısında bizim milli değerlerimizi yansıtan her konuda değerlerimizi ortaya koymamız ve özellikle sporda da gençlerimizi bu konuda yetiştirmemiz fevkalade önemli” dedi.

AK Parti döneminde bu hizmetlere çok büyük yatırımlar yapıldığını kaydeden Can, "Bu hizmetler alabildiğine mesafe aldı. Sadece Türkiye maddi anlamda yeni yatırımlar kazanmakla kalmadı, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin inkişafı ve yeni nesillere aktarılması konusunda da çok büyük mesafeler aldık” diye konuştu.